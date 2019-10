Ako predať auto rýchlo a efektívne? Prečítajte si naše tipy

Predaj auta sa vie niekedy poriadne natiahnuť, pričom ide často o zhodu viacerých faktorov. Na to, kým auto zmizne z vašej garáže tak môžete čakať celé mesiace. Čo môžete spraviť pre to, aby predaj prebehol hladko a bezproblémovo? Prečítajte si naše tipy.

Základných 5 rád pre úspešný predaj:

1. Internet ponúka takmer neobmedzené možnosti, čo sa predaja jazdených vozidiel týka. Štandardným postupom býva predaj cez bazar, no zaujímavá je aj ponuka aukcie – stále populárnejší spôsob predaja a nákupu vozidiel. Aukcia má oproti bazaru jednu veľkú výhodu. Cena nie je pevne daná, ale môže vystreliť do nečakaných výšok, ak sa vám podarí osloviť toho správneho potenciálneho kupca. Vo všeobecnosti poznáme tieto aukcie vozidiel:

Dynamické aukcie – pri tomto type aukcií prihadzujete proti ďalším dražiteľom, kým sa aukcia neskončí, a vždy vidíte aktuálne najvyššiu prihodenú sumu. Prihadzovanie končí s ukončením aukcie.

Slepé aukcie – nikto okrem vás nemôže vidieť cenovú ponuku, ktorú ste dali na vozidlo. To znamená, že vy tiež nemôžete vidieť cenové ponuky ostatných zákazníkov

Cieľová aukcia – je podobná dynamickej aukcii, je tu však jeden významný rozdiel: ak na konci aukcie budete prihadzujúci s najvyššou ponukou a vaša najvyššia ponuka je rovná alebo vyššia ako cieľová cena, vozidlo vám bude vždy priklepnuté.

Aukcia kúpte teraz: keď ponúknete cenu Kúpte teraz, máte 100 % istotu, že vám bude vozidlo po skončení aukcie priklepnuté. Môžete podať aj nižšiu cenovú ponuku ako je cena Kúpte teraz.

2. Vizuál predáva. Auto najprv dôkladne vyumývajte a následne nafoťte. Fotky musia vyzerať kvalitne a byť ostré, aby kupujúci auto dobre videl aj na fotke.

3. Snažte sa na fotkách zachytiť nielen exteriér, ale aj vnútro auta. Kupujúci si bude prehliadať najmä celkový vzhľad interiéru, stav sedačiek, rádio, počet najazdených kilometrov. Nenápadným, no podstatným detailom je pre mnoho kupcov stav riadiacej páky a volantu.

4. Nebojte sa dlhého popisu inzerátu. Čím viac tam toho o aute napíšete, tým väčšia je pravdepodobnosť že človek, ktorý na váš inzerát zareaguje, bude mať seriózny záujem. Medzi kľúčové informácie, ktoré by nemali chýbať v žiadnom inzeráte, patria:

Rok výroby

Počet najazdených kilometrov

Výkon auta

Priemerná spotreba

Škrabance, prípadné iné vady či chyby na aute

Cena, za akú chcete vozidlo predať

5. Neprežeňte to s cenou. Na stránkach, kde chcete auto predať, si prezrite ceny vozidiel s podobnými parametrami a následne sa pokúste naceniť vozidlo. Ak si na to netrúfate sami, nebojte sa osloviť skúseného kamaráta alebo profesionála.Pri predaji nič nezatajujte. Priznajte všetky nedostatky a chyby, ktoré sa na aute počas vášho vlastníctva objavili. Kupci si budú auto prezerať naozaj poctivo a je veľmi pravdepodobné, že objavia aj chybičky, o ktorých ste vy ani netušili. Poškodenia o ktorých viete preto priznajte už na začiatku a získate si ich dôveru.

Zdroj: pexels.com

Prichystajte si všetky potrebné dokumenty

Pri predávaní auta musíte doložiť niekoľko dokumentov. Toto je ich zoznam:

žiadosť o odhlásenie vozidla,

žiadosť prihlásenie vozidla – tú vyplní nový majiteľ,

osvedčenie o evidencii I., II., technický preukaz,

doklad o povinnom zmluvnom poistení.

Zmluva na predaj auta

Ak predávate auto a už sa vám podarilo nájsť kupca, nepodceňte prípravu. Prvým krokom je odhlásenie auta. Môže to spraviť starý majiteľ, alebo kupujúci, v prípade že má splnomocnenie od predajcu.

Dôležité je tiež pripraviť zmluvu o predaji. Ku predaju auta pristúpte vždy až na základe písomnej predajno-kúpnej zmluvy. Je dobré, ak do zmluvy zasahuje aj tretia strana – svedok dodržania a podpísania zmluvy medzi oboma dotyčními stranami. Zmluva na predaj auta musí obsahovať všetky podstatné náležitosti, ako sú údaje o veku a stave auta, cene za ktorú sa predáva či prípadná záruka. Nesmie sa nič vynechať a na nič zabudnúť. Zároveň je dôležité, aby sa obe zúčastnené strany zhodli vo všetkých bodoch. Napriek tomu, že sa to môže javiť ako maličkosť, nezhody v zmluve by vám neskôr mohli narobiť kopec nepríjemností.

Po podpísaní zmluvy má nový majiteľ 30 dní na to, aby auto prihlásil. Pokiaľ ide o nové auto, lehota na prihlásenie je len 15 dní.

Zdroj: pixabay.com

