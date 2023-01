Skupina AURES Holdings aj v roku 2022 pokorila svoj predajný rekord

Skupina predala v krajinách, kde pôsobí, celkom 89 100 ojazdených a zánovných automobilov.

Sieť autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama, prevádzkovaná spoločnosťou AURES Holdings, v minulom jubilejnom tridsiatom roku na trhu dosiahla najlepší predajný výsledok vo svojej histórii a celkovo predala 89 100 vozidiel. A to aj napriek pretrvávajúcim problémom vo výrobe nových automobilov, vojne na Ukrajine, rastúcej inflácii a nedostatku jazdených áut. Predajný rekord skupina dosiahla vďaka svojej silnej pozícii na trhu v kombinácii s jedinečnou technológiou zdrojovania vozidiel s priamym nákupom od spotrebiteľov a tiež vďaka zahájeniu predaja pod značkou Driverama v Nemecku. Skupina vlani prekonala hranicu 2,8 milióna zákazníkov, ktorých celkovo obslúžila od roku 1992.

„Som rada, že sa nám, aj napriek zhoršujúcej sa ekonomickej situácii a nedostatku ojazdených áut na trhu v celej strednej Európe, podarilo opäť predať viac vozidiel ako pred rokom. Celkový výsledok 89 100 predaných vozidiel v štyroch krajinách považujem vzhľadom na náročné okolnosti na trhu za veľmi dobrý. Vďaka patrí jednak našim zamestnancom, no najmä zákazníkom, ktorí nám aj v uplynulých dvanástich mesiacoch zachovali priazeň, rovnako ako počas uplynulých 30 rokov,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama prevádzkuje.

Najpredávanejšou značkou v slovenskej sieti autocentier AAA AUTO je s 20-percentným podielom tradične Škoda, ktorá ale v priebehu posledných rokov mierne stráca na obľube. Napriek tomu si svoje prvenstvo drží s veľkým náskokom. „To, že za posledných desať rokov podiel Škodoviek v celkových predajoch klesol na Slovensku zo štvrtiny na sotva pätinu patrí k prirodzenému vývoju trhu. Na druhej strane významne posilnil Volkswagen, ktorého modely predávame v objeme jedenástich percent, a taktiež cenovo dostupnejšie ázijské značky. Avšak pre Slovákov zostane Škodovka vždy srdcovkou, rovnako ako pre Čechov, a v našej sieti najpredávanejšou značkou,“ doplnila Karolína Topolová.

Nie je potom prekvapením, že prvé miesta medzi modelmi obsadili práve Škodovky. Prvá je Octavia (8,2 %) a druhá Fabia (5,4 %). Rovnako to majú aj Česi, ktorí ale Škodovky uprednostňujú ešte viac. Na treťom mieste po Octavii a Fabii majú aj Superb. Škoda Superb je síce u Slovákov na šiestej pozícii, ale každým rokom jej predaje výrazne posilňujú. Veľký záujem je dnes aj o model Rapid, ktorý sa ale už druhý rok nevyrába a bol nahradený nie až tak úspešným modelom Scala. V Poľsku naopak vedie Opel s modelmi Astra a Insignia.

Foto: AURES Holdings

TOP 10 najpredávanejších áut v sieti AAA AUTO a Mototechna v roku 2022

Česká republika Slovensko Poľsko 1. Škoda Octavia Škoda Octavia Opel Astra 2. Škoda Fabia Škoda Fabia Ford Focus 3. Škoda Superb VW Passat Opel Insignia 4. VW Passat VW Golf Škoda Octavia 5. VW Golf Kia Ceed Dacia Duster 6. Ford Focus Škoda Superb VW Passat 7. Hyundai i30 Kia Sportage Renault Megane 8. Kia Ceed Hyundai i30 Škoda Fabia 9. Škoda Karoq Opel Astra Kia Sportage 10. Hyundai Tucson Suzuki Vitara VW Golf

Na Slovensku patria v podstate odjakživa medzi najpredávanejšie modely áut hatchbacky, ale v poslednom roku sa ich klesajúca popularita znova posilnila. „Kým počas pandémie ľudia vyhľadávali priestranné vozidlá, s príchodom vojny na Ukrajine a zdražením palív, naopak, museli riešiť, ako ušetriť peniaze. Aj preto si časť zákazníkov začala do rodiny kupovať druhé aj tretie auto, a to malé a úsporné na prevádzku. Často išlo o staršie vozidlá s nižšími obstarávacími nákladmi, ktoré sa pri náraste cien energií vyplatia aj napriek rastu cien ďalších služieb, ako je poistenie alebo napríklad nákup na úver. V našej sieti autocentier sa záujem o nákup vozidiel na splátky zvýšil naprieč všetkými krajinami. Najviac na Slovensku, kde tvorí 41 % predajov. To je najviac za niekoľko uplynulých rokov,“ upozornila Karolína Topolová.

Hatchbacky tvoria na Slovensku 31 % celkového dopytu. Na druhom mieste je kombi (25 %) a tretie SUV (23 %), ktoré ale rovnako ako v susedných krajinách stále naberá na obľube. V Česku hatchbacky majú podiel 27 %, kombíky 26 % a SUV 24 %. Najvýraznejší posun majú SUV v Poľsku, kde sú tieto vozidlá už druhé s 22 %. Prvú priečku si držia hatchbacky s 36 % a na treťom sú so 17 % vozidlá kombi.

Foto: AURES Holdings

Stále obľúbenejšie sú benzínové autá

Ak sa pozrieme na predaje z pohľadu paliva, vyše 50 % zákazníkov AAA AUTO na Slovensku si zaobstaralo benzínový automobil. „Či už tu na Slovensku, alebo u susedných Poliakov či Čechov, vo všetkých krajinách významne posilnila obľuba benzínových áut a predaje týchto áut boli za 30 rokov našej histórie vôbec najvyššie. V Poľsku je podiel dokonca sedemdesiatjeden percent, na Slovensku sú za posledných niekoľko rokov tieto vozidlá prvé – s viac ako polovičným podielom. V Českej republike tvorí ich podiel na predajoch päťdesiatštyri percent. Záujem o benzínové vozidlá sa zvýšil so zdražovaním palív a dopĺňa ho vyšší dopyt po karosériách hatchback, pri ktorých je to stále primárny pohon,“ vysvetlila Karolína Topolová. Napriek tomu, že rastie aj záujem o alternatívne palivá, stále ide o minoritnú časť z celkových predajov do 1 %. AURES Holdings sa ale na rastúci záujem v nasledujúcich rokoch pripravuje a čistú mobilitu zahrnul aj do svojej ESG stratégie do roku 2030.

Automat rastie na popularite

Zákazníci každý rok kupujú vybavenejšie vozidlá. Príkladom môže byť prevodovka, kedy posledné roky kontinuálne stúpa záujem o tú automatickú, a to vo všetkých krajinách, kde skupina pôsobí. V Českej republike si vozidlo s automatom vlani zaobstaralo už viac ako 27 % zákazníkov, na Slovensku len o jedno percento menej a v Poľsku už vyše 18 %. Rovnako tak rastie záujem o autá s náhonom na všetky štyri kolesá, čo je dané aj vyšším podielom predaných SUV. V Česku malo 4×4 vyše 17 % predaných áut, na Slovensku 16 % a v Poľsku už 10 %. Z farieb Česi a Slováci najčastejšie volia strieborno sivú alebo bielu, Poliaci potom čiernu a až na druhom mieste strieborno sivú.

Foto: AURES Holdings

