Autovlakom do Chorvátska dnes vyrazili prví cestujúci. K moru sa odviezlo 142 cestujúcich spolu s 30 motorkami a 6 autami

ZSSK spolu s ÖBB vypravili prvý autovlak do Splitu

Autovlak do Chorvátska bude premávať dvakrát týždenne počas celého leta

ZSSK vďaka dobre nastavenému modelu spolupráce profituje z každého, nielen slovenského, cestujúceho

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s ÖBB dnes, 3. júna 2022, vypravili opäť po roku prvý nočný autovlak do Splitu a započali tak letnú dovolenkovú sezónu. Pravidelný autovlak do obľúbenej chorvátskej destinácie vyrazil a bude vyrážať pravidelne každý utorok a piatok z bratislavskej hlavnej stanice o 15:51 a zo Splitu zas každú stredu a sobotu o 17:26 počas celého leta až do 24. septembra 2022. Bezpečne, ekologicky a pohodlne sa za jednu noc cestujúci ocitnú spolu so svojím autom, motorkou či domácim miláčikom vo vyhľadávanom prímorskom meste.

Komfort počas cesty zabezpečuje najmodernejší klimatizovaný oddielový vozeň ZSSK na sedenie, klimatizované lôžkové vozne a ležadlový vozeň. V cestovnom lístku v lôžkovom vozni je zahrnutý aj welcome drink a plnohodnotné raňajky v lôžkovom vozni. Počas celej prepravy si cestujúci môžu vo vlaku zakúpiť tiež občerstvenie a nápoje. Vo večerných hodinách vo vlaku platí nočný pokoj od 21:00 do 8:00, preto si môžu cestujúci dopriať nerušený spánok a začať dovolenku plní energie.

K Jadranskému moru sa odviezlo prvým autovlakom 142 cestujúcich spolu s 30 motorkami a 6 autami. Foto: ZSSK

„Teší nás, že už druhý rok po sebe môžeme s rakúskymi partnermi sprostredkovať unikátnu cestu autovlakom do Splitu a dopraviť tak našich cestujúcich k Jadranu ekologicky, bezpečne a hlavne oddýchnutých na nové dovolenkové zážitky. Minulý rok sa táto novinka tešila veľkej obľube, hlavne čo sa týka prepravy motocyklov, a aktuálne prvé údaje ukazujú, že tento rok budú čísla ešte lepšie, za čo vďačíme našim cestujúcim. Práve vďaka nim sa môže tento produkt realizovať,“ dopĺňa Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu ZSSK.

Jednosmerný lístok je pre záujemcov k dispozícii od 29,90 eur vo vozni na sedenie a od 69,90 eur v pohodlnom lôžkovom vozni (limitovaná ponuka Sparschiene). Viac informácií nájdete aj na www.zssk.sk/split/. Lístky je možné rezervovať a zakúpiť online v ÖBB Ticketshop na https://tickets.oebb.at/en/shop/folder/c2de810949b56acfa1b8865877839f9e?utm_source=ZSSK&utm_medium=WEB&utm_campaign=ZSSK alebo v pokladniciach ZSSK s Komplexným vybavením cestujúcich (KVC) www.zssk.sk/zoznam-pokladnic-s-kvc/.

Autovlak do Chorvátska bude premávať dvakrát týždenne počas celého leta od 3. 6. do 24. 9. 2022. Foto: ZSSK

Výluky:

v dňoch 14. – 15. 6. a 17. – 18. 6. 2022 pri ceste z Bratislavy do Splitu a 11. – 12. 6. a 15. – 16. 6. 2022 pri ceste zo Splitu do Bratislavy bude vlak z dôvodu výluky na trati na území Slovinska vedený odklonovou trasou. V uvedené dni predpokladáme zmeškaný príchod vlaku do cieľových staníc cca 120 minút,

v období od 25. 6. do 10. 7. 2022 bude vlak na úseku Bratislava – Viedeň vedený odklonom cez ŽST Bratislava-Petržalka a Kittsee. Vlak bude na svojej trase vychádzať a prichádzať na ŽST Bratislava-Nové Mesto bez obsluhy ŽST Bratislava hl. st. V uvedenom období nebude vypravovaný z Bratislavy ani autovozeň, ktorý však zostane vedený v úseku Wien ARZ – Split. Pri uvedenej výluke nepredpokladáme meškanie vlaku.

Informačný servis