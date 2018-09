„Až 90% úspechu pochádza z dobrého nastavenia v hlave,“ myslí si kapitán Habšuda

BRATISLAVA 21. septembra 2018 (WBN/PR) – Už o týždeň odštartuje 6. ročník Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL), keď sa v otváracom zápase postavia proti sebe študenti z Brna a Trenčína.

Univerzitné hokejové mužstvo Gladiators Trenčín prešlo pred nadchádzajúcou sezónou viacerými zmenami; okrem takmer kompletnej obmeny kádra vymenilo po piatich rokoch i trénera, ktorým sa stal Branislav Jánoš. „Keď som ho spoznal, bol to môj prvý rok v A-tíme Dukly Trenčín. Bol vtedy zápas na počesť Pavla Demitru; ja som hral za „vojakov“ a on za výber Slovenska. V tom čase sa pohyboval okolo Dukly Trenčín a vďaka tomu sme sa spoznali. Je to super chlap a verím, že tak skvelo ako mu to išlo na ľade, tak mu to pôjde i na trénerskom poste. Minulý rok ma ako asistent trénera Romana Stantiena trénoval v Dubnici, teraz už bude hlavným koučom. Rozhodne to je i pre neho nová výzva, ale má skúsenosti na to, aby to zvládol,“ rozhovoril sa na úvod Miroslav Habšuda, ktorý sa stal novým kapitánom trenčianskych Gladiátorov. 26-ročný obranca obliekal naposledy dres už spomínanej Dubnice nad Váhom, predtým zbieral skúsenosti v najvyššej slovenskej súťaži – vo Zvolene a v Dukle Trenčín. „Pravdepodobne mám spomedzi všetkých hráčov odohratých najviac zápasov v extralige či prvej lige, a teda mal by som mať i najviac skúseností. Preto verím, že budem vedieť najmä novým, mladým hráčom pomôcť i v kabíne, keď budú napríklad v strese. Psychická podpora je v športe veľmi dôležitá,“ priznal Habšuda, „každý vie korčuľovať a hrať hokej, ale treba si to vedieť upratať v hlave. Môj názor je, že 85 až 90% úspechu pochádza z dobrého nastavenia hráčov v hlave. Treba si veriť. Na druhej strane pozícia kapitána rozhodne i mne prinesie niečo nové a to najmä skúsenosti, ktoré mi pomôžu v osobnom raste,“ pokračoval.

Práve EUHL ako taká ponúka priestor pre rast všetkým hráčom – študentom. Prepojenie štúdia s hokejom sa predovšetkým v zámorí poníma ako obrovská výsada. „Pre študentov je to skvelá možnosť pokračovať v hokeji. Ja osobne si myslím, že je to lepšie než keby odišli hrať do nejakej nižšej súťaže a školu by dali úplne bokom. Potom sa často stáva, že hráč má 25 rokov a zrazu zistí, že nemá nič – ani školu, ani poriadny tím a teda prácu, príjem. Zostane na Úrade práce a nevie, čo ďalej so životom,“ zamyslel sa nový trenčiansky kapitán. Hráči dokonca podľa jeho slov nepodlezú v rámci úrovne zápasov ani akúsi pomyselnú latku: „Keď som pred 4 rokmi po prvý raz zaregistroval EUHL, úrovňou mi pripomínala našu prvú ligu. Teraz po tých rokoch, čo som videl zápasy a tiež čo som i počul od mnohých hráčov, tak išla kvalita ešte vyššie. Očakávam teda, že to bude zhruba tak ako u mňa minulý rok – keď som bol v prvej lige a hrali sme proti tým lepším tímom.“ Pred Gladiátorov je ale postavená veľká výzva – keďže mužstvo prešlo takmer kompletnou obmenou, hráči pravdepodobne nebudú zohratí na takej úrovni ako tímy, kde tak radikálne zmeny nenastali. „Je pravda, že ešte nie sme veľmi zohratí a každý prišiel odinakadiaľ – niekto z Dubnice, z Púchova, z junioriek. Dôležité ale je, že máme šikovného trénera, ktorý keď nastaví systém a keď každý bude vedieť čo má robiť, rozhodne to bude fungovať. Je to záležitosť však množstva tréningov a najmä zápasov. Aj preto najmä do úvodných stretnutí budeme vstupovať s pokorou a učiť sa vyslovene na vlastných chybách,“ vyslovil na záver Habšuda.

Autor: Janka Danková