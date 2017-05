Babiš a Zeman spolu uzavreli pakt, tvrdí Sobotka. Hrad aj vicepremiér to odmietli

PRAHA 6. mája (WebNoviny.sk) – Medzi českým prezidentom Milošom Zemanom a vicepremiérom Andrejom Babišom existuje podľa premiéra Bohuslava Sobotku mocenský pakt. Hovorca Hradu Jiří Ovčáček ale spojenectvo prezidenta s predsedom ANO Babišom popiera. Babiš zasa tvrdí, že Sobotka sústavne porušuje koaličnú zmluvu. Spravodajská stanica Českej televízie ČT24 dnes takto zhrnula posledný vývoj vládnej krízy v krajine.

“Nemôžeme sa tváriť, že to nevidíme. Je tu mocenský pakt medzi Milošom Zemanom a Andrejom Babišom. Oni sa navzájom tolerujú, nekomentujú svoje excesy, z času na čas sa podporia. Pokiaľ Miloš Zeman odmietne Andreja Babiša odvolať napriek jeho škandálom, tak to jednoznačne potvrdí ich mocenský pakt,” povedal Sobotka v rozhovore pre denník Právo.

Hovorca prezidenta spojenectvo odmietol

Podľa českého premiéra sa v poslednom týždni obaja politici snažili rozdeliť sociálnu demokraciu. Hovorca prezidenta Ovčáček spojenectvo medzi Zemanom a Babišom odmietol a na svojom Twitteri naopak napísal, že pakt existuje medzi Sobotkom a predsedom TOP 09 Miroslavom Kalouskom, uviedla ČT24.

Tento výrok podporil aj Babiš. “Dnes chce pán Kalousek podporiť menšinovú vládu pána Sobotku, kde nebudem ja. Tak o akom pakte tu pán premiér hovorí?” vyhlásil Babiš. Kalousek ale v piatok povedal, že TOP 09 vládu nepodporuje. Jeho strana by iba nevyslovila vláde nedôveru, hoci by bola menšinová. Dôvodom je podľa Kalouska to, aby sa rozhodujúcim hráčom nestal prezident Zeman.

Premiér podľa Babiša porušuje koaličnú zmluvu

Babiš podľa ČT24 tvrdí, že premiér neustále porušuje koaličnú zmluvu. “Pán Sobotka uzavrel pakt so mnou. Ten pakt sa volá koaličná zmluva, ktorú on a jeho ministri kontinuálne porušujú,” zhodnotil Babiš. Citovaný rozhovor v dennníku Právu zhodnotil podobne tiež Hrad. “Práve premiér Sobotka vedie vládu zloženú z ČSSD, KDU-ČSL a ANO. Takže to bol premiér, kto uzavrel pakt s Andrejom Babišom. To, že ho teraz vypovedá, je len účelová záležitosť,” odkázal Ovčáček.

Sobotka teraz čaká, ako sa prezident postaví k návrhu na odvolanie ministra financií. Babiš by mal podľa premiéra svoj post opustiť kvôli kauze korunových dlhopisov a údajne nevyjasneným majetkovým pomerom. Babiš to ale naďalej odmieta a hovorí, že sa ničím neprevinil.