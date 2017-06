Babiš by chcel byť českým premiérom, podiel viny na koaličnej kríze necíti

BRATISLAVA 25. júna (WebNoviny.sk) – Nadchádzajúce české parlamentné voľby, ale aj odchod z postu ministra financií, boli hlavnými témami rozhovoru šéfa ANO, podnikateľa slovenského pôvodu, Andreja Babiša na TA3.

Babiš pritom niekoľkokrát zaútočil na českého premiéra Bohuslava Sobotku, ktorý bol pre Babišove škandály ochotný podať aj demisiu. Zároveň informoval, na aké témy sa chce v kampani sústrediť a vysvetlil, s kým si vie predstaviť koalíciu.

Sobotka vraj porušoval koaličnú zmluvu

Babiš v relácii V politike povedal, že sa stalo, že v súčasnej vláde ANO ďalší koaliční partneri KDU-ČSL a ČSSD jeho hnutie prehlasovali, ale ako dodal, „človek si zvykne“. Podľa Babiša Sobotka porušoval koaličnú zmluvu tým, že sa chcel Babiša, ktorý napokon odstúpil, zbaviť.

Na koaličnej kríze Babiš podiel viny necíti a Sobotku označil za „pokrytca“. Na otázku, prečo ANO ostalo napriek tomu v koalícii, zakladateľ Agrofertu odpovedal, že by to nič neprinieslo, keďže na jeseň sú parlamentné voľby. V nich chce ANO podľa Babiša získať toľko hlasov, aby sa koalícia nedala postaviť bez nich. Do vlády by pritom nešiel s komunistami a TOP 09, ktorú vedie Miroslav Kalousek. Zároveň ale tvrdí, že v rôznych stranách sú ľudia, s ktorými si vie predstaviť komunikovať.

Babiš by chcel byť premiérom

„Pokiaľ sa ľudia rozhodnú a dajú nám toľko hlasov, že budem môcť byť premiérom, chcem byť premiérom vlády, ktorá bude riešiť problémy v Českej republike, rozumne hospodáriť, šetriť, bude transparentná,“ vysvetlil Babiš. Hoci sa narodil na Slovensku, od roku 1992 žije v ČR, má českú partnerku, je český politik, odpovedal na otázku, či by Čechom neprekážalo, že budú mať premiéra Slováka. V kampani sa chce sústrediť na domáce témy – znižovanie daní, zníženie počtu ministerstiev.

Babiš nie je podľa vlastných slov ani pravičiar, ani ľavičiar, ale kombinácia oboch. „V politike potrebujete sedliacky rozum a premeniť sľuby na realitu,“ povedal s tým, hoci je za menej štátu, má sociálne cítenie. „Spoznal som veľa ľudí, ktorí sú chudobní, matky samoživiteľky, tým musíme pomôcť,“ dodal Babiš. Pokiaľ ide o Európsku úniu, „je to skvelý projekt, vďaka nemu máme mier“. Na druhej strane, Európska únia nezvládla migračnú krízu a terorizmus. Aby sa vyriešil problém s nelegálnymi migrantami, treba vyriešiť konflikty v Sýrii a Líbyi, pričom tu by mala byť EÚ aktívnejšia. Na otázku, či Česká republika by mala vstúpiť do eurozóny, Babiš povedal, že on nechce ručiť za Grécko a talianske banky.