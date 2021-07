Babiš chce pre zaočkovaných štátnych zamestnancov dovolenku navyše, ekonóm hovorí o drahom nezmysle

Český premiér Andrej Babiš navrhuje, aby štátni zamestnanci, ktorí sa nechali zaočkovať, dostali dva dni dovolenky naviac. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz s tým, že Babiš to plánuje v piatok navrhnúť vláde a k rovnakému kroku chce vyzvať aj firmy. Ľudí tak vraj chce motivovať k očkovaniu.

Podľa ekonóma je to však populistické gesto, ktoré bude veľmi drahé. Kritika podľa TN.cz zaznieva aj z radov opozície.

Motivácia k očkovaniu

„Chceme ľudí motivovať k očkovaniu. Je pravda, že niektorí z nich majú silnejšiu reakciu. Aj preto v piatok na vláde predložím návrh na dva dni plateného pracovného voľna všetkým zamestnancom v štátnej službe, ktorí sa dali zaočkovať od 1. januára 2021,“ oznámil Babiš na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

K odmeňovaniu očkovaných voľnom predseda vlády vyzýva aj súkromné firmy. „Vláda zároveň uloží všetkým ministrom, aby dali dva dni voľna ďalším svojim zamestnancom, čo sa týka aj ozbrojených zborov. Stačí, keď sa preukážu národným certifikátom alebo aplikáciou Tečka. A odporučíme to aj všetkým krajom a obciam a, samozrejme, i firmám,“ doplnil.

Štátnych zamestnancov by malo byť menej

Podľa odborníka však ide o ekonomický nezmysel. „Je to populistické gesto a ekonomicky to bude extrémne drahé. Štátnych zamestnancov by malo byť menej, nie že sa im ešte bude pridávať dovolenka, navyše za očkovanie. Tí ľudia dostanú mzdu za prácu, ktorú neodvedú, bude to neefektívne,“ vyjadril sa pre TN.cz ekonóm Jan Černohorský.

„A čo sa týka výzvy firmám, nedomnievam sa, že na to vo veľkom pristúpia. Niektoré, samozrejme, možno áno, pretože budú chcieť mať zaočkovaných zamestnancov. Návrh je však číry populizmus a so zdravým ekonomickým uvažovaním nemá nič spoločné,“ dodal.

V Česku je úplne zaočkovaných viac ako 4,6 milióna ľudí a aspoň prvú dávku dostalo viac ako 5,4 milióna.