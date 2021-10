Babiš tvrdí, že Zeman mu ešte pred hospitalizáciou sľúbil poverenie na zostavenie vlády

Český prezident Miloš Zeman podľa slov odchádzajúceho premiéra Andreja Babiša potvrdil, že ho ako predsedu najsilnejšej strany poverí zostavením vlády. „V nedeľu, keď som hovoril s pánom prezidentom, tak hovoril o tom, že keď nastane tá chvíľa, tak ma osloví, opakovane to hovoril a je na mne, či to poverenie prijmem,“ cituje Babiša spravodajský portál ČT24.

Babiš sa stretol so Zemanom v nedeľu dopoludnia, deň po voľbách do Poslaneckej snemovne. Po stretnutí prezidenta previezli do pražskej Ústrednej vojenskej nemocnice, kde je odvtedy hospitalizovaný.

O post predsedu sa usilovať nebude

Hovorca prezidenta Jiří Ovčáček sa v nedeľu pre web Lidovky.cz vyjadril, že Babiš od Zemana poverenie na rokovanie o zostavení ďalšej vlády nedostal. O tom by podľa jeho slov „informovali štandardnou cestou“.

Babiš sa v utorok tiež vyjadril, že po voľbách oslovil šéfa ODS Petra Fialu s ponukou o jednaniach o vláde. Jeho hnutie ANO sa tiež podľa neho nebude usilovať o post predsedu Poslaneckej snemovne.

Bez jasného cieľa

On sám ešte nemá jasný plán, či sa chce usilovať o úrad premiéra alebo byť v opozícii. Ak by bol v snemovni, mal by podľa jeho slov záujem byť členom tamojšieho výboru pre zdravotníctvo. Šéfovať niektorému z výborov však nechce.

Pred voľbami sa Babiš vyjadril, že ak by ANO skončilo v opozícii, tak by odišiel z politiky. Po vyhlásení výsledkov volieb však cez víkend povedal, že v dolnej komore parlamentu zostane.