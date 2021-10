Banksyho skartované Dievča s balónom vydražili za viac než osemnásť miliónov libier

Dielo britského umelca Banksyho, ktoré sa pred tromi rokmi samé skartovalo, vo štvrtok vydražili v londýnskom aukčnom dome Sotheby’s za takmer 18,6 milióna libier.

Cena, ktorá zahŕňa aj poplatky aukčnému domu, je pre umelca rekordná a takmer dvadsaťnásobne vyššia ako bola predtým, než sa obraz zničil.

Očakávali najviac šesť miliónov

Aukčný dom pritom pred aukciou predpokladal, že by sa kúsok mohol predať za štyri až šesť miliónov libier.

O dielo s názvom Love is in the Bin (Láska je v koši) desať minút bojovalo deväť záujemcov priamo v aukčnej sieni, na internete aj prostredníctvom telefónu. Najvyššiu ponuku napokon dal nemenovaný kupujúci, ktorý zaplatil 18 582 000 libier.

Dielo, ktoré je jedným z najznámejších od Banksyho, pozostáva z do polovice zoskartovaného plátna s dievčaťom naťahujúcim sa za balónikom v tvare srdca, ktoré je vsadené v ornamentálnom ráme.

Pôvodný obraz stál milión

Keď ho naposledy predávali v Sotheby’s v októbri 2018 bol obraz známy ako Dievča s balónom. Po tom, ako si ho za milión libier kúpila anonymná európska záujemkyňa, spustila sa skartovačka skrytá v ráme a polovicu plátna zoskartovala.

Záujemkyňa sa aj napriek tomu rozhodla, že si ho kúpi, čo sa jej v konečnom dôsledku vyplatilo.

Dražobník Oliver Barker zažartoval, že sa na konci dražby obával udrieť kladivkom. Aj ďalší zamestnanci boli nepokojní z predstavy, že by mal pre nich Banksy pripravené ďalšie prekvapenie.

Dievča s balónom sa pôvodne objavilo ako grafiti na múre vo východnom Londýne. Dočkalo sa mnohých reprodukcií a je jedným z jeho najznámejších obrázkov.