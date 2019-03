Banská Bystrica chce pri príležitosti výročia SNP obnoviť Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke

BANSKÁ BYSTRICA 7. marca (WebNoviny.sk) – Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke plánuje mesto pod Urpínom zrekonštruovať pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania.

Ako informovala agentúru SITA hovorkyňa primátora mesta Dominika Mojžišová, samospráva chce po vlaňajšej obnove vojnových hrobov v Majeri venovať zvýšenú pozornosť aj ďalším pietnym miestam.

Stavba v Kremničke s architektúrou európskeho významu sa v roku 1963 stala národnou kultúrnou pamiatkou a už roky ľuďom pripomína krutú minulosť počtom obetí i charakterom popráv. Obnova pamätníka má mať niekoľko etáp, prvá má odštartovať už v najbližších mesiacoch.

O financie požiadali aj Ministerstvo vnútra

Pamätník obetiam fašizmu v Kremničke je dielom architekta Dušana Samuela Jurkoviča a patrí k významným pietnym miestam. Jeho súčasný stav si vyžaduje dôslednú opravu a areál celkovú údržbu.

Potrebné je tiež vytvoriť ochranné pásmo, regulovať prerastené dreviny a prístupový chodník vysadiť nízkou zeleňou. V súlade so zákonom o vojnových hroboch preto mesto požiadalo Ministerstvo vnútra SR o poskytnutie finančného príspevku na jeho obnovu.

„Pri obnove chceme dodržať pôvodný zámer architekta. Revitalizovať by sa mal samotný objekt, ale aj jeho okolie,“ ozrejmil druhý zástupca primátora Milan Lichý.

Plánované úpravy

Prvú etapu obnovy plánuje mesto odštartovať už v najbližších mesiacoch. Odstrániť by mali neplánovanú, nestabilnú a náletovú zeleň. Ide o výrub približne 14 tují v areáli.

Mesto tiež chce, aby okolie pamätníka prešlo revitalizáciou a následne plánuje vysadiť novú zeleň podľa pôvodného projektu.

Vďaka tomu bude obnovená prvotná kompozícia a vizuálne vnímanie tohto významného architektonicko-výtvarného diela. Zámerom samosprávy je v ďalších etapách obnoviť alej a aktualizovať informačnú tabuľu o mená obetí.

Spolupracujú s viacerými odborníkmi

Rekonštrukcia bude realizovaná v súlade s usmernením a rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Na riešení problematiky mesto spolupracuje aj s odbornými inštitúciami, so spracovateľmi Zámeru obnovy pamätníka obetiam fašizmu, Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov a tiež s historičkou umenia Klárou Kubičkovou.

„Dnešná zeleň je náhodná a svojou výškou a hmotou skresľuje a zakrýva monumentalitu pamätníka. Dokazuje to aj fotografia pôvodného stavu z roku 1954. Pamätník by sa mal priblížiť znovu k tomu pomeru diela a okolitej zelene, ako to určil autor. Je to jeden z najvýraznejších prvkov jeho pôsobenia,“ uvádza historička umenia v publikácii Kremnička Miesto života a pamäti.