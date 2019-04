Banská Bystrica uspela v Poprade a je vo finále Tipsport ligy, barani mieria za zlatým hetrikom

POPRAD 2. apríla (WebNoviny.sk) – Hokejisti HC ’05 iClinic Banská Bystrica postúpili do finále Kaufland play-off Tipsport ligy 2018/2019.

V utorňajšom šiestom stretnutí semifinálovej série v rámci najvyššej slovenskej súťaže zvíťazili na ľade HK Poprad 2:0 a celkovo triumfovali 4:2 na zápasy. Vďaka tomu prenikli do piateho finále v priebehu posledných piatich sezón.

Skóre stretnutia otvoril v 10. min Kanaďan Brock Higgs, ktorý šikovne strčil hokejku do strely od modrej čiary v podaní svojho krajana Jordona Southorna. „Barani“ sa ujali vedenia 1:0 a domáci „kamzíci“ sa okamžite snažili o vyrovnanie.

Najväčšiu príležitosť na strelenie gólu mal v 25. min Matúš Paločko, ktorý sa po zlej prihrávke Vladimíra Mihálika dostal do samostatného úniku, svojou strelou však trafil iba pravý betón brankára „červeno-bielych“ Stephona Williamsa. V 28. min mohli Banskobystričania navýšiť svoje vedenie, keď sa pred odkrytou bránkou ocitol Éric Faille, ktorého strela skončila iba na žŕdke súpera.

Dvojnásobný obhajca titulu spod Urpína strelil druhý gól v 41. min. Iba po 27 sekundách hry si ideálnu pozíciu medzi kruhmi našiel Higgs, ktorý svojou strelou z prvej prekonal Tomáša Vošvrdu a strelil svoj druhý gól v stretnutí – 2:0.

Banskobystričania umnou hrou nepustili Poprad k väčšej príležitosti na skorigovanie stavu a pri víťazstve si udržali čisté konto. „Kamzíkov“ zdolali vonku vôbec prvý raz od decembra 2017 a po triumfe 2:0 sa tešili z postupu do finále. V ňom vyzvú lepšieho z dvojice HKM Zvolen – HK Nitra (stav série 2:3, pozn.). V prípade celkového úspechu sa zverenci trénera Dana Cemana budú tešiť zo „zlatého hetriku“, teda zisku troch titulov v neprerušenej sérii.

Tipsport liga 2018/2019

semifinále play-off – šiesty zápas

HK Poprad – HC ’05 iClinic Banská Bystrica 0:2 (0:1, 0:0, 0:1), konečný výsledok série: 2:4 – do finále postúpila Banská Bystrica

Góly: 10. Higgs (Southorn, K. Sloboda), 41. Higgs (M. Lunter, Bartánus)

Vylúčení: 0:2 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Stano, Štefík – Výleta, Gegáň, 4323 divákov

Zostavy:

Poprad: Vošvrda – Erving, Petran, Miner, Karalahti, Salija, Fabian, Ťavoda – P. Svitana, Mlynarovič, Matúš Paločko – Buzzeo, Zagrapan, S. Takáč – Abdul, Paukovček, D. Bondra – Belluš, Heizer, Kundrik

Banská Bystrica: S. Williams – K. Sloboda, Southorn, Mihálik, Marshall, Kubka, Ďatelinka, Nemčík – Bartánus, Higgs, M. Lunter – Asselin, É. Faille, Selleck – Koper, A. Šťastný, Zigo – Gabor, Češík, Matoušek – Kabáč

Hlasy (zdroj: RTVS):

Roman Stantien (tréner Popradu): „Play-off je o prvom góle. Šance naň sme mali, zo začiatku nám však chýbalo šťastíčko, potom sme ho naopak mali. Všetky výsledky boli tesné a keby sme dali prvý gól, mohol sa duel vyvíjať úplne inak. Súper by musel otvoriť hru, k čomu nás však nepustil. Banskobystričania mali navrch aj preto, že na nás doľahlo vyčerpanie, niektorí naši hokejisti hrali s virózami a nemáme tak široký káder, aby sme ich vedeli obmeniť. Posledné dva zápasy boli na tom aj preto lepšie. Sme sklamaní, ale chlapcom musím poďakovať, lebo dali do toho všetko. V kabíne im určite zložím poklonu. Banská Bystrica bola o jedno víťazstvo lepšia, má silný mančaft a zaslúžila si postúpiť do finále.“

Dan Ceman (tréner Banskej Bystrice): „Súper mal veľmi dobrú prvú tretinu a vedenie 1:0 bolo pre nás tak trochu šťastné, ale Williams predviedol výborné zákroky. Potom sme sa dostali do našej hry a v tretej tretine sme pridali ďalší gól. Poprad hral fantasticky, robil nám problémy počas celej sezóny svojimi protiútokmi a takticky boli jeho hráči na zápasy pripravení skvelo. Bolo náročné presadiť sa cez ich brankára Vošvrdu, ktorý taktiež predviedol fantastické zákroky. Nech už najbližšie dostaneme akéhokoľvek súpera, vo finále to bude 50:50 a nemyslím si, že budeme veľkí favoriti.“