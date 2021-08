Banskobystrický kraj chce v očkovaní pokračovať aj naďalej, začal s hľadaním dodávateľa

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) chce v očkovaní proti ochoreniu COVID-19 pokračovať najbližšie dva roky. Vyplýva to z dvoch súťaží zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Jednou chce župa nájsť dodávateľa pre zriadenie štyroch očkovacích centier a zabezpečenie ich prevádzky s celkovou odhadovanou hodnotou 3 935 549,20 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Druhé verejné obstarávanie má zabezpečiť výjazdovú očkovaciu službu pre banskobystrický región v odhadovanej hodnote 749 999 eur bez DPH.

Župa očakáva financovanie zo štátneho rozpočtu

Banskobystrická župa predpokladá financovanie zo štátneho rozpočtu v zmysle poverenia, v ktorom minister zdravotníctva uložil BBSK úlohu zabezpečiť koordináciu očkovania vrátane zriadenia a organizácie veľkokapacitných očkovacích centier a výjazdnej očkovacej služby.

Záujemcovia o zabezpečenie výjazdovej očkovacej skupiny môžu svoje ponuky doručiť do 23. augusta a tí, ktorí chcú prevádzkovať VKOC v štyroch mestách do 6. septembra.

Veľkokapacitné očkovacie centrá (VKOC) majú pôsobiť v štyroch okresných mestách – Banská Bystrica, Zvolen, Lučenec, Revúca, kde sú prevádzkované aj v súčasnosti. Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, dôvodom je geografické rozloženie centier v rámci kraja.

„Očkovacie centrá chceme zabezpečiť na dva roky z dôvodu očkovania dvojdávkovými vakcínami a prípadného očkovania aj treťou dávkou do budúcna,“ doplnila hovorkyňa s tým, že aktuálne platnú zmluvu so spoločnosťou Hurricane, s.r.o., na prevádzkovanie centier má BBSK do novembra 2021.

Vakcína bližšie k ľuďom vďaka výjazdom

„Mobilné očkovanie dnes zabezpečujú viacerí poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na základe dohôd uzatvorených s BBSK. Očkovanie ako zdravotnícky úkon je hradené zo zdravotného poistenia, režijné náklady na jeden deň mobilného očkovania sa rádovo pohybujú okolo 1 000 eur,“ popísala Štepáneková a dodala, že obstaraná výjazdová očkovacia služba bude tiež zabezpečovať očkovanie priamo v mestách a obciach mimo veľkokapacitných očkovacích centier.

„Výjazdové očkovanie je významnou súčasťou očkovacej stratégie, najmä s ohľadom na rozľahlosť Banskobystrického kraja. Zjednodušuje prístup k očkovaniu a vďaka nemu je vakcína ešte bližšie k ľuďom,“ doplnila hovorkyňa.