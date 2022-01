„Baranov“ z Banskej Bystrice povedie do konca sezóny Tipos extraligy fínsky kouč Antti Karhula

Novým trénerom hokejistov extraligovej Banskej Bystrice sa stal Fín Antti Karhula. Oficiálny web „baranov“ spod Urpína informoval o tom, že pomáhať mu budú Ivan Droppa a Tomáš Surový.

Karhula je 45-ročný rodák z Oulu a v predchádzajúcich troch sezónach pôsobil v Maďarsku (Dunaújváros, Fehérvár), v aktuálnom ročníku ešte neviedol žiadny tím.

Banskobystričania podpísali s Karhulom zmluvu zatiaľ do konca tejto sezóny.

Tím viedli Droppa a Surový

„Chceli sme doplniť trénerský štáb, nakoľko momentálne išlo o prechodné obdobie, počas ktorého sme dali príležitosť viesť tím Ivanovi Droppovi s Tomášom Surovým. Pre nich je to cenná skúsenosť a dá im to veľa do ich trénerskej kariéry. Určite sme radi, že sa nám podarilo dohodnúť s Anttim, ktorý má skúsenosti ako hlavný tréner a mali sme na neho dobré referencie. Taktiež po telefonáte s ním som mal z toho dobrý pocit a verím, že sa nám pod jeho vedením bude dariť. Má svoje predstavy, ale nejaké zásadné veci nebudeme môcť meniť. Už na to nie je až taký priestor. V podstate každý druhý deň hráme zápas a tréningov je čoraz menej. Budeme chcieť hrať jednoducho, aktívne a tvrdo,“ informoval športový manažér banskobystrického klubu Július Koval.

Antti Karhula priznal, že jeho príchod do Banskej Bystrice sa udial veľmi rýchlo.

Príliš veľa možností nebolo

„Hľadal som prácu v podstate už od augusta, príliš veľa možností však nebolo a zároveň som čakal na vhodnú príležitosť. V istom bode mi môj agent povedal, že Banská Bystrica prejavila o mňa záujem, bolo to približne okolo Vianoc. Začal som teda sledovať ich zápasy vždy, keď to bolo možné. Posledné dni boli hektické a Július mi volal, či som stále voľný a povedal som mu, že áno. Som nadšený, je to pre mňa dobrá príležitosť. Určite mám predstavy o zmenách v hre, ale musíme byť trpezliví. Čaká nás množstvo zápasov a málo tréningov. Musíme na to ísť pomaly, nemôžeme všetko otočiť o 180 stupňov,“ prezradil niekdajší útočník Karhula.

Hokejistom Banskej Bystrice patrí v priebežnej tabuľke slovenskej extraligy 9. miesto, z doterajších 31 duelov nazbierali „barani“ 38 bodov.