Barbora Krejčíková získala na Roland Garros double a uznanie od legendárnej Navrátilovej

Dvojhra junioriek, dvojhra žien aj štvorhra žien sa na Roland Garros v Paríži stala korisťou hráčok z rovnakej krajiny. A nie je ňou USA, Rusko či Španielsko, ale Česká republika. Barbora Krejčíková po sobotňajšom triumfe vo finále dvojhry nad Ruskou Anastasiou Pavľučenkovovou 6:1, 2:6, 6:4 bola úspešná aj v nedeľňajšom finále štvorhry.

Po boku krajanky Kateřiny Siniakovej zdolali Američanku Bethanie Mattekovú-Sandsovú a Poľku Igu Swiatekovú 6:4, 6:2. Pre úplnosť 16-ročná Linda Nosková ovládla dievčenskú dvojhru.

Prvá Češka po 40 rokoch

Špeciálny dôvod na radosť má Krejčíková, ktorá sa v Paríži stala prvou hráčkou s víťazným double (dvojhra + štvorhra) od roku 2000 a rovnakého úspechu Francúzky Mary Pierceovej.

Spolu so Siniakovou zdvihli nad hlavy víťaznú deblovú trofej na parížskej antuke aj v roku 2018 a tiež v roku 2013, keď spolu vyhrali juniorskú súťaž. Na konte majú aj deblový triumf z Wimbledonu 2018.

„Máme za sebou dva týždne plné emócií. Sme šťastné, že sme spoločnú jazdu dotiahli až do konca,“ uviedli víťazné Češky v spoločnom interview na kurte.

Krejčíková sa v sobotu stala prvou českou víťazkou na Roland Garros vo dvojhre po 40 rokoch a éry Hany Mandlíkovej. Tá vtedy, pravda, reprezentovala ešte bývalé Československo.

Gratulácia od tenisovej legendy

„Som extrémne šťastná. Splnil sa mi sen z kategórie najväčších. Zrejme nikto mi neveril a ani ja sama som neverila, žeby som mohla vyhrať Roland Garros. Mimoriadne dôležitú úlohu okrem hernej stránky zohrala moja psychika. Už sa viem upokojiť počas hry a nepanikárim, keď sa mi nedarí. A najmä si verím, že vyhrám dôležité výmeny,“ skonštatovala Krejčíková.

Krejčíková už viackrát spomenula príhodu, že v roku 2014 ako 18-ročná zaklopala v Brne na dvere Jany Novotnej a niekdajšiu wimbledonskú šampiónku poprosila o pomoc, aby vylepšila jej tenis.

Novotná o tri roky neskôr podľahla rakovine a predčasne odišla do tenisového neba. Z Krejčíkovej sa medzitým stala svetová deblistka a po Roland Garros bude figurovať už na 15. mieste v rebríčku dvojhry.

„Vedela som, že z tohto dievčaťa raz bude šampiónka. Na kurte je odvážna a presne to ju aj vystihuje. Ak by nebola odvážna, nezaklopala by na dvere Novotnej s otázkou, či ju chce trénovať. Gratulujem odvážnemu dievčaťu, z ktorej vyrástla parížska šampiónka,“ povedala na adresu Krejčíkovej legendárna Čechoameričanka Martina Navrátilová.