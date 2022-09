Barcelona vyhrala v Seville rozdielom triedy, nové posily ukázali, prečo sú pre klub také cenné

Nové tváre v kádri FC Barcelona zariadili sobotňajší triumf Kataláncov v 4. kole španielskej futbalovej La Ligy na pôde FC Sevilla 3:0.

Raphinha, Robert Lewandowski aj Jules Koundé ukázali, prečo vedenie klubu obetovalo časť budúcich výnosov z televíznych práv, aby ich získalo.

Držia krok s Realom

Prví dvaja spomenutí raz skórovali, tretí sa rozhodujúcimi prihrávkami podieľal na dvoch presných zásahoch asistoval Lewandowskému aj Ericovi Garcíovi.

Poliak Lewandowski má na svojom konte už päť ligových góloch v drese Blaugranas a spolu s Iagom Aspasom z Celty Vigo je na čele hodnotenia strelcov.

FC Barcelona po remíze v prvom kole novej sezóny v ďalších dueloch nezaváhal a drží krok so zatiaľ stopercentným Realom Madrid.

Hlavný kouč Xavi Hernandéz po cennom triumfe vyzdvihol iba 18-ročného stredopoliara Gaviho aj elitného zakončovateľa Lewandowského.

Veľmi dobrý zápas

„Nejde len o góly, ale aj o to, ako sa dostáva k vysokým loptám. Je úžasný. Tiež jeho práca pri napádaní a získavaní lôpt. Je to fantastický hráč so skvelým zmyslom pre časovanie. Pomáha nám tiež s vodcovstvom, teda s vecami, ktoré nemôžete vidieť, keď sledujete zápasy. Je úžasné mať ho v tíme,“ povedal Xavi o Poliakovi.

Na adresu mladíka Gaviho doplnil: „Jeho výkony ma neprekvapujú. Sledujem ho denne počas tréningov. Nechcem byť neférový voči ostatným hráčom, no jeho by som vyhlásil za najlepšieho hráča zápasu.“

O samotnom súboji poznamenal: „Máme za sebou veľmi dobrý zápas. Držali sme loptu a dostávali sa do šancí, ktoré sme aj premieňali. Prevaha vo väčšine činností je dobrým znakom. Síce nám až tak nevyšiel úvod, no potom sme sa ‚usadili‘ a dominovali.“