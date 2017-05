Basgitarista Patitucci vystúpi v Bratislave už o niekoľko dní, dvojkoncert uvedie aj jedinečnú novinku Nikitina a Šrámeka

Bratislava, 11. mája ( WBN/PR ) – Americký basgitarista a líder jazzovej formácie John Patitucci Electric Guitar Quartet mieri so svojim vlastným projektom na Slovensko. Dvojnásobný držiteľ ocenenia Grammy vystúpi v priestoroch Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu už budúci týždeň, 16. mája. V rámci dvojkoncertu odznie aj jedinečný album Altar z produkcie slovenských džezmenov Nikitina a Šrámeka.

Na hudobné nástroje začal hrať už v 10 rokoch, na pódiá sa postavil o 2 roky neskôr. Talentovaný basgitarista John Patitucci má na konte 9 prestížnych ocenení i spoluprácu s elitnými hudobníkmi ako Chick Corea, B.B. King či Herbie Hancock. Teraz mieri na Slovensko po prvýkrát so svojim vlastným projektom. John Patitucci Electric Guitar Quartet poteší hudobných fajnšmekrov koncertom, ktorý tiež nahrá a odvysiela Rádio Devín. Po boku 57-ročného rodáka z New Yorku vystúpia gitarista Steve Cardenas (spolupracoval napr. so speváčkou Madeleine Peyroux…), bubeník Nate Smith (Ravi Coltrane, Jose James…) a gitarista Adam Rogers (Norah Jones, Casandra Wilson…).

Na Slovensku si Patitucci zahral už dvakrát, pamätné bolo jeho vystúpenie so špičkovým americkým saxofonistom Waynom Shorterom v roku 2009. Po osemročnej pauze prichádza predstaviť štrnásty radový album Brooklyn (2015), zároveň však aj slovenskú premiéru svojho kvartetu.

Utorkový dvojkoncert nezostane len pri zahraničných hosťoch. Na rovnakom pódiu sa predstaví aj duo domácich džezmenov špičkovej kvality: saxofonista Nikolaj Nikitin a klavirista Ľuboš Šrámek. Ich originálny album Altar je výsledkom dlhoročnej spolupráce i výbornej súhry muzikantov. Novinku inšpirovanú tvorbou velikánov ako J.S. Bach či Leoš Janáček uvedie so slovenským duom aj špeciálny hosť zostavy – bubeník, kapelník a skladateľ rakúskeho pôvodu, Klemens Marktl. Vychádzajúci z tradície moderného jazzu je u našich západných susedov považovaný za jeden z najvýraznejších talentov rakúskej jazzovej scény. V súčasnosti pôsobí ako profesor na konzervatóriu v Klagenfurte.

Koncert Nikitn, Šrámek a Marktl a John Patitucci Electric Guitar Quartet z cyklu City Sounds of Bratislava si tentoraz môžete užiť aj za zvýhodnenú cenu. So študentskou kartou ISIC, ITIC si je možné vstupenky zakúpiť až s 20% zľavou.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, SOZA a Ars Bratislavensis.

