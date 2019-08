Baška môže na ME v cestnej cyklistike dosiahnuť dobrý výsledok, podľa Sagana má na to potenciál

Majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike v holandskom Alkmaare vyvrcholia nedeľňajšími pretekmi mužov s hromadným štartom kategórie elite.

Trať smeruje k hromadnému špurtu

Pri neúčasti Petra Sagana bude Slovensko reprezentovať sedem pretekárov, pričom najväčšie šance má Erik Baška, pôsobiaci v tíme World Tour Bora-Hansgrohe.

Dvadsaťpäťročnému cyklistovi by mal svedčať profil miestnej trate, ktorá má prevažne rovinatý charakter a smeruje k záverečnému hromadnému špurtu.

Erik Baška sa predtým naposledy predstavil na európskom šampionáte v roku 2017 a v dánskom Herningu sa nestratil. Finišoval v hlavnej skupine na 12. mieste, dve priečky za krajanom Michaelom Kolářom. Išlo o typologicky podobnú trať ako v Alkmaare, a tak môže rodák z mesta Dohňany opäť pomýšľať na dobrý výsledok.

Rýchlejší ako Sagan

„Zdravotne som v poriadku. Mali sme teraz jednorazovku v Londýne a išlo sa mi dobre. Na ME sa veľmi teším. Okruh by mi mal sedieť. Mám rád rovinaté a technické preteky. Po dlhom čase pôjdem v pozícii lídra, takže sa teším, že mám šancu,“ povedal Baška pre špecializovaný portál cycling-info.sk

Kvality svojho mladšieho tímového kolegu vyzdvihol aj Peter Sagan. Trojnásobný majster sveta sa na stredajšej tlačovej konferencii v Bratislave vyjadril, že Baška dokáže byť rýchlejší než on.

„Má dobrý potenciál a ak mu vyjde deň a sadnú mu preteky, tak vie zašprintovať lepšie než ja. Určite má šancu na dobrý výsledok,“ povedal rodák zo Žiliny. Na nedávnom spoločnom šampionáte Česka a Slovenska dokonca práve sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France rozbiehal šprint Baškovi, ktorý sa napokon umiestnil ako druhý najlepší Slovák.

Odchovanec cyklistického klubu CK EPIC Dohňany Baška, je majster Európy do 23 rokov spred štyroch rokov, keď sa v estónskom Tartu presadil v záverečnom špurte pelotónu.

Pomôže mu Juraj Sagan

Cyklisti absolvujú v nedeľu od 11.30 h v Alkmaare 172,6 km rozdelených do jedného veľkého okruhu s dĺžkou 46,16 km a jedenástich menších okruhov po 11,5 km. V cieli sa najlepší očakávajú približne o 16.00 h.

„Profil pretekov je relatívne rovinatý a v závere sa zrejme pôjde do šprintu. Máme na to typy jazdcov, ktorí by mohli uspieť, najviac azda Erik Baška,“ vyjadril sa ešte začiatkom augusta Martin Riška, koordinátor cestnej cyklistiky na Slovenskom zväze cyklistiky.

Baškovi bude pomáhať najmä Juraj Sagan, s ktorým v piatok odletel do dejiska šampionátu. Konkurencia je však veľmi silná a diváci sa môžu tešiť na dramatický súboj o titul majstra Európy.

Podľa papierových predpokladov majú najväčšie šance Francúz Arnaud Démare, Talian Elia Viviani či víťaz ME z roku 2017 Nór Alexander Kristoff. Zaujímavosťou je, že spomenutá trojica elitných šprintérov sa predstaví aj na 63. ročníku pretekov Okolo Slovenska. Zostavu Slovenska v nedeľňajších pretekoch kategórie elite dopĺňajú Ján Andrej Cully, Juraj Bellan, Patrik Tybor, Marek Čanecký a Adrián Babič.