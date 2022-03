Batman prišiel do kín, sprevádzajú ho nadšené ohlasy prvých divákov

Napäto očakávaný reštart batmanovskej filmovej série sa podľa recenzentov a recenzentiek aj prvých divákov a diváčok podaril. Pochvaly zbiera detektívny príbeh, ponurá atmosféra, ale aj skvelí hrdinovi protivníci. Všetko nasvedčuje tomu, že film Batman je jednou z najlepších komiksových adaptácií filmovej histórie a stane sa poctivým kinohitom. Patriť mu tak očividne bude nielen najbližší víkend.

Režisér Matt Reeves (filmy Cloverfield: Monštrum, Nech vojde ten pravý, Úsvit planéty opíc) rozpráva príbeh, v ktorom Batman (Robert Pattinson) pôsobí ako maskovaný strážca poriadku v meste Gotham a za svoje pomerne krátke pôsobenie si stihol získať povesť neľútostného ničiteľa zločinu. Sám o sebe hovorí ako o stelesnenej pomste a už jeho vysvietený znak na nočnej oblohe vzbudzuje u pouličných kriminálnikov rešpekt. Nový zločinec, ktorý sám seba nazýva Riddler (Paul Dano), ho však zatiahne do krvavej hry, v ktorej pôjde o to najcennejšie – o životy. Batman sa spoločne s nevypočítateľnou Catwoman (Zoë Kravitz) bude musieť ponoriť do hlbín gothamského podsvetia a stretnúť s ďalšími nepriateľmi – zločineckým bossom menom Carmine Falcone (John Turturro) a jeho verným pomocníkom Penguinom (Colin Farrell). Vyzerá to tak, že Gotham za hriechy svojej minulosti zaplatí krutú daň.

Pozitívne ohlasy z prvých uvedení filmu zbiera nový predstaviteľ Brucea Wanye, ktorý si v noci oblieka oblek a identitu Batmana – Robert Pattinson. Obľúbený herec hovorí, že o podobnej úlohe nikdy nesníval. „Nikdy som nemal záujem pracovať na superhrdinskom filme, vôbec to nebolo v mojom výhľade, ale z nejakého dôvodu mi Batman vždy vystupoval z davu ako veľmi špeciálna, samostatná entita,” hovorí Pattinson a dodáva, že rozhodujúcim prvkom preňho bol režisér a jeho vízia. „Keď som sa s ním konečne porozprával, ukázal mi niektoré zo svojich prvých storyboardov a tie udávali tón niečomu radikálne odlišnému, jeho prístup ma nadchol. Aj charakteristika Brucea bola odlišná. Je sám a izolovaný, a predsa čímsi nútený robiť tú vec, ktorú robí. Je v tom dokonca aj akýsi druh beznádejného zúfalstva, čo je interpretácia, ktorá ma zaujala.“

Dobrými slovami nešetrí ani nová predstaviteľka Catwoman. „Matt je úžasný, pretože vie pracovať v tíme a naozaj chce vedieť, čo si jeho herci myslia o svojich postavách a aké pocity k nim prechovávajú,“ hovorí Zoë Kravitz a dodáva: „Všetci darebáci a hrdinovia majú viacero rozmerov. Čo je na tomto svete úžasné, je skúmanie šedej zóny – nie je všetko o čiernej a bielej, o dobre a zle. Veľmi veľa toho leží kdesi uprostred a tie postavy sú také komplikované! Pre mňa je to to, čo film robí naozaj zaujímavým.“

Komiksový veľkofilm, ktorý sa nakrúcal v Londýne, Glasgowe, Liverpoole, Leavesdene a Chicagu, priniesla do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film. Aj v tom vašom si ho môžete vychutnať práve v týchto dňoch.

