Beluský spochybnil vypínanie konšpiračných webov, oháňa sa nejasnou definíciou pojmu dezinformácia

Zatiaľ nebola Národnému bezpečnostnému úradu (NBÚ) nahlásená žiadna neoprávnená manipulácia s utajovanými informáciami v kauze špionáže pre Rusko. Po rokovaní parlamentného kontrolného výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ to pre agentúru SITA povedal jeho predseda Martin Beluský (ĽSNS).

Šírenie dezinformácií prostredníctvom médií

„V rámci nášho výboru ani NBÚ nevieme povedať, či sa vypustili nejaké utajované informácie. Pravdepodobne to riešia orgány činné v trestnom konaní,“ uviedol Beluský.

Dočasný šéf Policajného zboru Štefan Hamran 15. marca informoval o zadržaní štyroch podozrivých za špionáž v prospech Ruska. Medzi zadržanými bol bývalý prorektor vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši a aj bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby (SIS).

Poslanci na výbore hovorili tiež o zablokovaní štyroch portálov na základe zákona o kybernetickej bezpečnosti pre škodlivý obsah. Ide o Hlavné správy, Armádny magazín, Hlavný denník a internetové rádio Infovojna.

Blokovanie konšpiračných webov

Poslanci podľa Beluského dostali od NBÚ informáciu, že úrad nepostupoval tak, že by si sám vyhodnotil, čo je závažnou dezinformáciou, ale využil kapacity Národného bezpečnostného analytického centra.

„Vadí mi, že nikde nie je zadefinované, čo je to závažná dezinformácia. Ani samotný zákon o kybernetickej bezpečnosti ani Trestný zákon to nedefinuje. V rozhodnutiach, ktoré NBÚ vydal, však nejaká definícia je na základe nejakého výkladového slovníka,“ priblížil Beluský.

Doplnil, že v zákone je návrh vyhlášky NBÚ, ktorý mal upravovať inštitút blokovania detailnejšie. Vyhláška je však zatiaľ v procese prijímania.

Ako ďalej poslanec uviedol, podľa vyhlášky by sa mala dať dotknutému portálu možnosť odstrániť škodlivý obsah, ale k tomu sa nepristúpilo, keďže spomínaná vyhláška nie je. Beluský požiadal riaditeľa NBÚ, aby sa vo vyhláške zadefinovalo, čo je to závažná dezinformácia.

Chýbajúca legislatíva

Poslanci sa zaoberali aj samotnými rozhodnutiami, na základe ktorých NBÚ zablokoval štyri portály. Blokovanie je možné podľa zákona len do 30. júna. „Po tomto dátume, pokiaľ sa nezmení legislatíva, všetky portály budú odblokované,“ povedal Beluský.

Do budúcnosti má šéf výboru na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ obavu zo zneužívania inštitútu blokovania vzhľadom na vágnu formuláciu v zákone.

„Bola debata aj o úprave legislatívy, aby sa blokovanie nevyplo po 30. júni úplne. Vo veciach kybernetickej bezpečnosti, keď sa niektoré weby snažia vylákať peniaze alebo informácie o prihlasovacích údajoch do bankových účtov, tak tie by sa mali určite blokovať a čo sa týka hybridných hrozieb, úrad navrhuje, aby to bolo až po rozhodnutí súdu,“ uzavrel Beluský.