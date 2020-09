Bestsellerová autorka vám predstaví Darcu hviezd

„Srdce vkladám do každej svojej knihy, no Darca hviezd je dielom lásky viac než ktorýkoľvek z mojich predošlých románov. Zaľúbila som sa do Kentucky, do tamojších ľudí a potom do príbehu, vďaka čomu ma písanie napĺňalo nezvyčajnou radosťou,“ tvrdí Jojo Moyesová, top svetová autorka a mimoriadne obľúbená aj na Slovensku.

V slovenčine vyšli jej hity ako Predtým ako som ťa spoznala (sfilmované v roku 2016), Strieborný záliv, Posledný list od milenca, či Stále som to ja.

Teraz prichádza s trošku iným románom, v ktorom sa vracia do 30.rokov minulého storočia, kedy sa rozbiehal projekt konských knižníc.

Darca hviezd .

Niektoré veci sú dar, aj keď si ich nemôžeme nechať.

Čarovný príbeh o ženskom priateľstve, láske a o zázraku kníh a čítania, v ktorom sa autorka inšpirovala skutočným príbehom.

Ocitáme sa v 30.rokoch 20.storočia.

Hlavná hrdinka Alica žije v Anglicku, v rodičovskom dome sa nudí, cíti sa nedocenená a nepochopená. Potom spozná Bennetta Van Cleva, pekného, bohatého Američana, a bezhlavo sa zaľúbi.

Čoskoro sa vezmú a odchádzajú do Ameriky – za dobrodružstvom, novým a lepším životom. Život novomanželky v Baileyville, skostnatenom provinčnom mestečku uprostred kentuckých hôr, je však pre Alicu sklamaním. Preto sa – skôr než jej to manžel stihne zakázať – dobrovoľne prihlási do projektu konských knižníc.

Skupinka mladých žien pod vedením rebelantskej Margery O‘Harovej jazdí na koňoch cez hlboké lesy v okolí a roznáša knihy a časopisy chudobným, ktorí by sa k nim inak nedostali.

Alica nachádza slobodu, priateľstvo a naplnený život, po akom túžila.

Lenže nie všetci to schvaľujú. Alicin svokor s ňou vedie doslova vojnu a Baileyville sa pridá na jeho stranu. Postačí dievčatám v nerovnom boji ich hlboké vzájomné puto a viera v silu písaného slova?

Vypočujte si úryvok.

Z knihy číta Lucia Vráblicová:

Darca hviezd z vydavateľstva Ikar je nádherný román odohrávajúci sa uprostred kentuckých hôr. Spoznáte a rýchlo si obľúbite skupinu odhodlaných žien – knihovníčok, ktoré šírili vzdelanosť do najodľahlejších kútov Ameriky.

V príbehu nechýbajú láska, vzťahy, napätie, intrigy, smútok, ale najmä silné priateľstvo, spolupatričnosť a ženská sila. Tiež odhodlanosť ísť proti prúdu, hoci viete, že to iní neschvaľujú a môže sa vám to vypomstiť.

„Najviac ju lákala obrovská knižnica… prales kníh, po ktorom sa mohla do sýtosti túlať. To všetko premieňalo v jej očiach knižnicu na krajinu dokonalého šťastia.“Louisa May Alcottová, Malé ženy

Jojo Moyesová je britská spisovateľka. Narodila sa v Londýne, na tamojšej univerzite Royal Holloway vyštudovala žurnalistiku a potom desať rokov pracovala pre britský denník The Independent. Istý čas strávila v Hongkongu ako dopisovateľka novín Sunday Morning Post.

V roku 2002 jej vyšiel prvý román Sheltering Rain a od tých čias sa živí ako spisovateľka na voľnej nohe. Je autorkou vyše desiatky románov, jej doménou sú predovšetkým romantické príbehy, ktoré sa však vyhýbajú klasickým žánrovým klišé a ukrývajú vážnejší podtext.

Každý nový titul sa umiestňuje na popredných miestach európskych i amerických rebríčkov bestsellerov. Jej diela preložili do jedenástich jazykov. Je jednou z mála autoriek, ktoré dva razy získali za svoje knihy ocenenie Romantický román roka.

Milan Buno, knižný publicista

