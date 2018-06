Beyoncé a Jay Z vydali bez ohlásenia spoločný album Everything Is Love

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Beyoncé a jej manžel rapper Jay Z vydali bez ohlásenia spoločný album Everything Is Love. Nahrávku s deviatimi skladbami uviedli na trh pod menom The Carters. Novinka je momentálne dostupná prostredníctvom streamovacej služby Tidal, na ktorej dvojica sprístupnila aj bonusovú skladbu Salud!

Beyoncé a Jay Z zároveň zverejnili videoklip ku skladbe Apeshit, ktorý si ich priaznivci môžu pozrieť napríklad na službe YouTube. Video k druhej skladbe z albumu nakrútili v máji v parížskom múzeu Louvre. Režisérom novinky je Ricky Saiz. Na skladbe Apeshit s umelcami spolupracovali rapperi Offset a Quavo a rapper, spevák a producent Pharrell Williams.

Pharrell Williams s manželmi spolupracoval aj na skladbe Nice. Okrem zmienených interpretov sa na albume Everything Is Love podieľal aj rapper Ty Dolla Sign, ktorý spolupracoval na skladbách Boss a Lovehappy.

Informácie pochádzajú z webstránky www.billboard.com a archívu agentúry SITA.