Bez Mochoviec neprežijeme, vraví riaditeľ Slovenských elektrární a odmieta vyjadrenia opozície

MOCHOVCE 23. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenským elektrárňam sa vo štvrtok podaril kľúčový míľnik pri dostavbe 3. bloku atómovej elektrárne Mochovce, a to ukončenie tzv. studenej hydroskúšky, ktorou preverili väčšinu systémov.

Snažia sa dodržať harmonogram

Generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček uviedol, že sa zatiaľ darí dodržiavať harmonogram dostavby nových jadrových blokov, ktorý bol deklarovaný po kontrolnom dni premiéra Petra Pellegriniho začiatkom júla tohto roka. Tretí blok by sa tak mal uvádzať do komerčnej prevádzky v druhom kvartáli budúceho roka a štvrtý blok zhruba o rok neskôr.

Niektorí opoziční politici sa po premiérovej návšteve Mochoviec nechali počuť, že jadrové bloky v Mochovciach nikdy nebudú dostavané. Dôvodom má byť podľa nich fakt, že spriaznené firmy poprepájané na vládnu koalíciu, hlavne na stranu Smer-SD, na dostavbe Mochoviec zarábajú “tunelovaním“ veľké peniaze. Šéf Slovenských elektrární tieto tvrdenie rázne odmieta.

Pod striktným dohľadom

„Táto spoločnosť prežije, iba keď Mochovce budú dokončené. Ja som do pozície generálneho riaditeľa nastúpil 1. júla. Nám exspirujú stavebné povolenia, ktoré sa týkajú dostavby tretieho bloku, a verte, že by som nebral túto pozíciu na rok, aby som potom išiel do chládku a strávil zvyšok života v base. Ak opoziční politici tvrdia, že to nechceme dostavať, tak neviem, odkiaľ túto informáciu majú. Keby sme nechceli Mochovce dostavať, tak tú studenú hydroskúšku nezrealizujeme ešte v kratšom termíne, ako bol harmonogram. Sme pod striktným dohľadom bánk. ÚJD kontroluje všetky naše kroky. A ani od jedného sme nepočuli tieto slová, že nemáme cieľ dokončiť Mochovce. Je to určite našou prioritou číslo jedna pre našu spoločnosť, lebo inak neprežijeme,“ konštatoval Strýček.

Dostavba Mochoviec by si mala vyžiadať 5,4 miliardy eur. Rozpočet by sa už nemal podľa šéfa elektrární navyšovať. Pripustil však, že ešte môžu nastať nejaké neočakávané problémy, ktoré si možno vyžiadajú nejaké prostriedky navyše.