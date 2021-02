Bez podpory štátu môžeme očakávať druhú vlnu prepúšťania a miera nezamestnanosti bude i naďalej rásť

Po ukončení štátnych podporných schém je možné v druhej polovici roka očakávať druhú vlnu prepúšťania, najmä pri umelo podporených pracovných miestach, ktoré by pravdepodobne zanikli bez ohľadu na pandémiu. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.

Opatrenia však vláda podľa neho s najväčšou pravdepodobnosťou definitívne ukončí až po odznení pandémie, teda až v čase, keď by sa mal už štartovať aj ekonomický rast. Podobne ako počas vlaňajšieho leta by tak vyšší prítok nezamestnaných do evidencie úradov práce mohol byť kompenzovaný i vyššou absorpciou nezamestnaných trhom práce.

Trh práce sa bude spamätávať dlhšie

„To by malo výrazne tlmiť aj ďalší nárast miery nezamestnanosti. Druhá vlna prepúšťania by tak mala len dočasne oddialiť, resp. spomaliť pokrízový pokles nezamestnanosti,“ tvrdí analytik UniCredit Bank. Akákoľvek recesia podľa neho zvyčajne zvyšuje i tlak na optimalizáciu a zefektívňovanie produkcie a v období ekonomického zotavenia vedie k ekonomickému rastu založenom viac na raste produktivity práce.

„I napriek tomu, že ekonomika by sa mohla dostať na úrovne spred COVID krízy niekedy v druhej polovici roka 2022, miera nezamestnanosti sa na úrovne z konca roku 2019 pravdepodobne nedostane skôr ako v roku 2024,“ dodal Koršňák.

Desaťtisíce ľudí bez práce

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v januári tohto roka oproti decembru vlaňajška zvýšila o 0,24 percentuálneho bodu na 7,81 percenta. Stúpla tak tretí mesiac po sebe. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úrady práce evidovali na konci minulého mesiaca 213 881 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s decembrom minulého roka ide o nárast o 6 697 ľudí.

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na „péenke“ alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 8,50 percenta. Úrady práce evidovali na konci januára tohto roka celkovo 232 839 ľudí bez práce, čo je o 5 498 viac ako v decembri minulého roka.