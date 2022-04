Bezdymové laborátórium poukazuje na škodlivosť fajčenia

Všetci milovníci nielen rýchlych a luxusných áut sa čoskoro stretnú na výstavisku Incheba Expo Bratislava. Na svoje si prídu aj nadšenci pre vedu a výskum. Spoločnosť Philip Morris od 28. apríla do 1.mája 2022 prináša interaktívne laboratórium „SVET BEZ DYMU“ pred Incheba Expo Bratislava. Jeho cieľom je priblížiť dospelým fajčiarom a ich blízkym vedecké zaujímavosti, ktoré stoja za modernými bezdymovými nikotínovými alternatívami. Sprievodcom iniciatívy bude virtuálny profesor Dohorel, s ktorým sa návštevníci laboratória porozprávať.

Spoločnosť Philip Morris International (PMI) stojí na čele premeny tabakového priemyslu s cieľom vytvoriť budúcnosť bez dymu a jedného dňa nahradiť cigarety bezdymovými výrobkami, a to v prospech dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení, a taktiež celej spoločnosti. Každý fajčiar či nefajčiar si uvedomuje, že cigarety sú škodlivé. Napriek tomu fajčí na Slovensku 26 % dospelej populácie. Ide o závislosť, ktorá je problémom, ešte väčším problémom sú však toxické látky, ktoré obsahuje cigaretový dym. Bez neho by boli fajčiari aj ich okolie vystavené omnoho nižšiemu zdravotnému riziku. Dobrou správou je, že existujú spôsoby, ako tento stav dosiahnuť.

Nie, cigaretový dym nezmizne zo dňa na deň a ani fajčiari neprestanú fajčiť na počkanie. Avšak otvárajú sa nové možnosti, ktoré môžete využiť aj vy sami, ak ste dospelý fajčiar alebo o nich povedať svojim blízkym. Súvisia s tzv. konceptom znižovania škodlivosti v oblasti fajčenia a bezdymovými výrobkami. Zaujíma vás, čo to presne znamená?

„Zjednodušene povedané, znižovanie rizika je prístup, ktorý dospelým fajčiarom predstavuje overené a menej škodlivé alternatívy k cigaretám. Ide o výrobky ako napríklad elektronické cigarety či zariadenia na nahrievanie tabaku, ktoré neprodukujú cigaretový dym, pretože fungujú na úplne odlišných princípoch ako cigarety. Prístup znižovania rizika uplatňujú lekári už dlhé roky pri rôznych kategóriách závislostí.“ hovorí Petr Šedivec, generálny riaditeľ Philip Morris Slovensko.

Foto: Philip Morris

Už takmer dvadsať rokov skúmajú vedci príčiny ochorení súvisiacich s fajčením, okrem iného rakoviny a srdcových či pľúcnych chorôb. Hlavným identifikovaným páchateľom však nie sú tabak ani nikotín, ale škodlivé látky v dyme, ktorý vzniká počas horenia. V cigarete totiž tabak horí a tým vzniká dym, ktorý je plný toxických látok. Naopak zariadenie na nahrievanie tabaku ich produkuje v priemere o 95% menej. Pre zníženie škodlivín je najdôležitejšie odstrániť samotný proces horenia tabaku. Ľudia fajčia kvôli nikotínu, ale umierajú kvôli cigaretovému dymu.

Znižovanie rizika sa priamo týka aj nefajčiarov. Tí sú obeťami pasívneho fajčenia, keďže nedobrovoľne vdychujú látky, ktoré fajčiar vydychuje. Na Slovensku v dôsledku sekundárneho fajčenia zomiera odhadom 500 ľudí ročne. Okrem toho u nich bývajú zistené choroby, ktoré sú typické iba pre fajčiarov. Voľbou alternatív ovplyvnia fajčiari aj životy nefajčiarov. Zariadenia na nahrievanie tabaku totiž nie sú zdrojom pasívneho fajčenia. Ich aerosól nezotrváva na oblečení, v interiéri či vo vlasoch ani po pachovej stránke. Nezabúdajme, že fajčenie ročne zabije na svete viac ako osem miliónov ľudí, na Slovensku je to približne 11 000 ľudí.

V laboratóriu „Svet bez dymu“, ktoré je prístupné len osobám starším ako 18 rokov, sa dozviete, aké sú hlavné riziká spojené s fajčením cigariet a množstvo faktov o nikotíne či bezdymových alternatívach. Originálne, na Slovensku vyvinuté, laboratórium využíva najmodernejšie technológie, ako sú digitálne röntgeny a holografické boxy. Výnimočné je najmä využitie technológie Motion Capture, vďaka ktorej ožíva postava samotného profesora Dohorela. Hlas a pohyby mu prepožičal slovenský herec Peter Gecík. Profesor Dohorel dokáže s návštevníkmi komunikovať, a to vďaka unikátnej interaktívnej technológii. Umožňuje to 18 bezdrôtových snímačov umiestnených na tele herca, špeciálne rukavice a najmodernejší kamerový systém. Ten využíva infračervené lúče, ktoré zachytí aj oku neviditeľné vlnové dĺžky. Technológia Motion Capture live bola na Slovensku použitá vôbec prvýkrát. Laboratórium môžu dospelí návštevníci preskúmať na autosalóne v Incheba Expo Bratislava, kde bude umiestnené do 1. mája. So „Svetom bez dymu“ a profesorom Dohorelom sa môžete zoznámiť taktiež na www.svetbezdymu.sk.

Informačný servis