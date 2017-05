Video: Bezradné San Antonio nepotrápilo Golden State a prehráva 0:2 na zápasy

NEW YORK 17. mája (WebNoviny.sk) – Desať zápasov, desať víťazstiev – basketbalisti Golden State nenašli v tohtoročnom play-off NBA premožiteľa ani v druhej partii finále Západnej konferencie a v sérii vedú už 2:0. San Antonio deklasovali v utorok 136:100, ich náskok bol aj 41 bodov.

Warriors sa pustili do súpera s chuťou

Dalo sa predpokladať, že Spurs stratia bez zraneného Kawhiho Leonnarda na sile, ale že budú na oaklandskej palubovke takí bezzubí, to sa nečakalo. Zato Warriors sa pustili do súpera s chuťou, Stephen Curry nastrieľal v úvodných 12 minútach 15 zo svojich 29 bodov, pomohol si k nim štyrmi trojkami. Spurs zaostávali po prvej štvrtine už 16:33, dosiahli len o jeden bod viac ako sám líder domácich, pretože z hry premenili len 6 z 26 pokusov.

Curry si ani vo svojom 68. play-off stretnutí v kariére nenechal ujsť šancu na presnú trojku a každou ďalšou vylepšuje rekord súťaže. V ostatných troch zápasoch má priemery 33 bodov, 57-percentnú úspešnosť streľby z poľa a 49-percentnú spoza oblúka.

Najväčšiu ofenzívnu hrozbu z kádra hostí predstavovali 22-bodový Jonathon Simmons a Davis Bertans s 13 bodmi na konte, viac dvojciferných strelcov Spurs nenašli. Warriors ich udržali na 37-percentách streľby z hry, sami pálili s úspešnosťou 56 percent. Pripísali si tiež 39 asistencií a celkovo 18 trojok, o 10 viac ako súper.

Tretí zápas je na programe v sobotu

„Vyzeralo to ako kolektívna záležitosť. Nebolo to o jednom hráčovi, ktorý by svojou beznádejou nakazil ostatných. Zlyhal celý tím. Nemôžeme si klamať vyhláseniami, že sme nezachytili začiatok. To by bolo úbohé. My sme sem dnes neprišli hrať, ale ľutovať sa. Musíme sa z toho otriasť, vrátiť sa do tretieho zápasu s najmä nájsť sami seba,“ nešetril svojich hráčov tréner Gregg Popovich.

Tretí zápas je na programe v sobotu 20. mája v San Antoniu. Finálová séria vo Východnej konferencii medzi Bostonom a Clevelandom sa začne v stredu.

Finále play-off konferencií NBA

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Golden State – San Antonio 136:100 (33:16, 39:28, 34:31, 30:25) – stav série 2:0

Najviac bodov: Stephen Curry 29, Patrick McCaw 18, Durant 16 – Jonathon Simmons 22, Davis Bertans 13, Dewayne Dedmon 9