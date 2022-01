BFF dnes na Slovensku predstavuje výstavu súčasného umenia „Art Factor – popový odkaz v talianskom povojnovom umení“

Mesto Bratislava a Zoya Gallery budú v dňoch od 21. januára do 25. marca 2022 ako prví hostiť expozíciu putovnej výstavy, predtým než sa presunie do Varšavy a následne do piatich ďalších európskych miest.

Výber diel talianskych maliarov pochádza zo súkromnej zbierky Fondazione Farmafactoring, ktorú skupina BFF zbierala od 80. rokov 20. storočia.

Miláno 20. januára 2022 – Skupina BFF s potešením oznamuje, že dnes v Bratislave otvára prvú etapu putovnej výstavy „ART FACTOR – popový odkaz v talianskom povojnovom umení“.

Foto: Martin Marenčin/Zoya Gallery

Výstava vstupuje do druhej fázy projektu, ktorý bol odštartovaný v roku 2020 rovnomennou knihou vydanou vo vydavateľstve Skira editore Milan Genève Paris.

Dnes sa zbierka uvedená v tejto knihe podujme na obrovský skok do budúcnosti, keďže množstvo diel z nej bolo vybraných na to, aby putovali Európou v miestach pôsobenia skupiny BFF.

Od 21. januára do 25. marca sa budú umelecké diela, ktoré majú svoj stály domov v milánskej centrále spoločnosti BFF, nachádzať v priestoroch bratislavskej Zoya Gallery v barokovom Erdődyho paláci.

Výstava sa následne presunie do Varšavy – teda druhej časti putovnej výstavy – kde ju bude hostiť Palác kultúry a vedy v období od 12. apríla do 18. mája 2022. Ďalšími mestami, kde sa výstava ocitne sú následne Atény, Lisabon, Madrid, Paríž a Miláno.

Foto: Martin Marenčin/Zoya Gallery

Výber diel oslavuje talianske umenie druhej polovice 20. storočia a opisuje jeho vývoj k pop artu, ktorý je viditeľný cez diela umelcov, ako sú Valerio Adami, Franco Angeli, Enrico Baj, Lucio Del Pezzo, Gianfranco Pardi, Mario Schifano a Emilio Tadini.

Od polovice 60. rokov 20. storočia sa títo umelci zaoberali dlhoročnou ikonografickou tradíciou, pretavovali a prekračovali avantgardy a štylistické techniky minulosti, pričom využívali bohatú škálu zdrojov, ktoré sa často využívali na účely spoločenského a kultúrneho aktivizmu.

Projekt, ktorého kurátorkou je Maria Alicata, skutočne zahŕňa túžbu stať sa aktívnymi účastníkmi – nie divákmi – tých iniciatív, ktoré vytvárajú hodnotu pre spoločnosť, a podporujú kultúrnu výmenu a nové perspektívy prostredníctvom umenia a lekcií, ktoré z toho plynú.

Foto: Martin Marenčin/Zoya Gallery

„Táto iniciatíva poukazuje na históriu, v ktorej sa spája podnikateľský duch so záväzkom k umeniu a kultúre,“ uvádza kurátorka Maria Alicata. „Zbierka ťaží zo zachovania spojitosti s myšlienkou, ktorá usmerňovala jej zloženie a rast. S chvályhodnou ďalekozrakosťou, ešte dávno predtým, ako sa to stalo samozrejmosťou, skupina BFF počala trend, ktorý momentálne nasleduje veľké množstvo spoločností v Taliansku a vlastne aj po celom svete, a ktorý zahŕňa spojenie firemnej identity so súčasným umením a kultúrou. Skupina BFF túto svoju cestu podrobila smerodajnému zosúladeniu podania príbehu s firemnými hodnotami.“

Massimiliano Belingheri, generálny riaditeľ BFF Banking Group: „Táto výstava predstavuje dôležitý míľnik v ochote BFF urobiť z tejto umeleckej kolekcie zdroj spoločných, zdieľaných vedomostí a hodnôt. Umenie nás inšpiruje a kreativita a predstavivosť umelcov naznačujú nové smery rastu. Zostávame zvedaví a zaviazali sme sa k inováciám. Preto sme sa rozhodli „Faktor umenia“ propagovať ako motor rozvoja podnikania a komunity a ako kolísku kultúrnej výmeny medzi rôznymi krajinami, najmä v takom historicky dôležitom momente.“

Foto: Martin Marenčin/Zoya Gallery

„Teší nás, že prvým mestom tejto putovnej výstavy je Bratislava a Slováci tak budú prvými Európanmi , ktorí budú mať možnosť vidieť túto výstavu na vlastné oči,“ hodnotí Marek Duban, riaditeľ BFF Banking Group pre Slovenskú a Českú republiku. „Táto iIniciatíva nám umožnila zoznámiť sa a spolupracovať s miestnou kultúrnou scénou a podporiť tak, dúfame, vzájomný trvalý vzťah. Chceli by sme sa poďakovať najmä Zoya Gallery za propagáciu a hosťovanie zbierky, ktorá je pre nás veľmi významná a s ktorou dostávame šancu byť spojení s jednou z najprestížnejších budov mesta.“

„Som rada, že Zoya Gallery môže ako prvá hostiť putovnú výstavu z kolekcie Fondazione Farmafactoring, ktorá je unikátnym výberom talianskeho súčasného umenia z konca 20. storočia,“ hovorí Iveta Ledecká, riaditeľka Zoya Gallery & Zoya Museum. „Účelom Zoya Gallery je nielen propagovať slovenských umelcov a ich diela, ale tiež poskytnúť zahraničným umelcom a inštitúciám možnosť prezentovať diela z domácej výtvarnej scény. V tomto prípade je zameranie zbierok Zoya Gallery a BFF Group dosť podobné: Pop Art a umelci 20. storočia. Naše kolekcie stelesňujú vzťah a lásku k umeniu, ktoré nepozná hranice. Každá krajina má svojich významných umelcov, ktorí odrážajú historické udalosti alebo aktuálne dianie v krajine. A dnes tu máme výber diel pozoruhodných talianskych umelcov, ktorí nás ponoria do všestrannosti talianskeho umenia a do jeho integrácie s medzinárodným kontextom, v ktorom zohráva dôležitú úlohu.“

