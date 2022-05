Biden: Ak Čína zaútočí na Taiwan, Spojené štáty vojensky zasiahnu

Spojené štáty by v prípade čínskej invázie na Taiwan vojensky zasiahli. V pondelok to počas tlačovej konferencie v Tokiu povedal americký prezident Joe Biden.

Jeho vyjadrenie podľa agentúry AP predstavuje jedno z najsilnejších a najotvorenejších konštatovaní na podporu Taiwanu za niekoľko desaťročí. Bremeno ochrany ostrova je podľa Bidena v súčasnosti, v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu, ešte silnejšie.

„Taký záväzok sme urobili,“ skonštatoval Biden a dodal, že pokus Číny použiť proti Taiwanu silu, by „jednoducho nebol vhodný“. Ak by sa tak stalo, vyviedlo by to z rovnováhy celý región a predstavovalo by to podobné konanie ako na Ukrajine, povedal tiež.

Spojené štáty v súlade s politikou „jednej Číny“ neudržiavajú oficiálne diplomatické styky s Taiwanom, neoficiálne kontakty však majú a v Tchaj-pej majú aj de facto veľvyslanectvo. Dodávajú tiež vojenské vybavenie na obranu ostrova.