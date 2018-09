Biela noc v Bratislave prinesie svetelný dážď, interaktívne Ufo, telá vsunuté do architektúry a vodnú trasu bez áut.

BRATISLAVA 5. septembra 2018 (WBN/PR) – 29. septembra premení multižánrový festival Biela noc ulice Bratislavy na magickú nočnú prechádzku súčasným umením. Aktuálny ročník prinesie kombináciu kvalitného domáceho umenia ako aj známe diela zahraničných hviezd z Japonska, Francúzska, Anglicka, Nemecka, Rakúska či Poľska. Zameriava sa na tému abstrakcie a priestorové diela, ktoré vás obklopia.

Svetelný dážď tvorený z tisícov priestorových guličiek

Biela noc bude bohatá na abstraktné tvary a priestorové inštalácie, do ktorých sa návštevník doslova ponorí, ktoré ho obklopia a vytvoria tak nové prostredie. „Osobne sa veľmi teším, že tento rok privítame prestížne medzinárodné zoskupenie Squidsoup, ktoré pomocou 5000 špeciálne ovládaných guličiek vytvoria svetelný dážď v historickom nádvorí Starej radnice. Kombinácia pestrofarebných svetielok a pôsobivej autorskej hudby vás prenesie do iného sveta trojdimenzionálnej sci-fi reality”, hovorí riaditeľka festivalu, Zuzana Pacáková. S úplne iným pohľadom na abstrakciu sa pohrá audiovizuálna site-specific inštalácia Oliviera Ratsiho, ktorý pre festival a jedinečný priestor Skladu č.7 vytvoril dva priestorové objekty. Tie vás vtiahnu do hypnotickej projekcie.

Maľovanie vodou

River Park ožije vďaka pozoruhodnej interaktívej stene Water Light Graffiti od francúzskeho umelca Antonina Fourneau. Návštevníci si na nej budú môcť vyskúšať umelcom špeciálne vyvinutú technológiu maľovania vodou, ktorá spúšťa svetelné body. Ide o divácky veľmi obľúbené dielo, ktoré do dnešného dňa mohlo vidieť už státisíce divákov po celom svete. „Použitie vody, ktorá nemá ani tvar ani farbu na kresbu svetlom, je magickým zážitkom, bez ohľadu na vek či umelecké cítenie verejnosti. Táto možnosť sa v konečnom dôsledku stáva novým druhom interakcie s mestskou architektúrou. Tým, že sa kombinuje prírodný prvok s technológiou, jej používateľ sa môže vyhrať napríklad s počasím alebo s rýchlosťou vyparovania“, priblížil svoje dielo Antonin Fourneau.

Pestrofarebné telá vsunuté do architektúry či čiernobiela preliezka nielen pre deti

Staň sa turistom vo svojom meste! Prestížny rakúsky choreograf Willi Dorner v Bratislave premiérovo predstaví svoju fyzickú prechádzku architektúrou, špeciálne vytvorenú pre novovzniknutú štvrť Eurovea City. Pohybujúci sa sprievod, vytvorený zo skupiny lokálnych tanečníkov, akrobatov, breakdancerov či horolezcov, umožní divákom vnímať rovnaký priestor v novom svetle, úplne inak.

Medzi ďalšie highlighty bude patriť interaktívny objekt japonského umelca Yasuhiro Chida ktorý donesie kúsok japonskej zenovej atmosféry. Malých aj veľkých nadchne možnosť kresliť po stenách bratislavskej Kunsthalle pomocou nadrozmernej, héliom naplnenej lopty z dielne Kariny Smigla-Bobinsky. Divácky obľúbené interaktívne diela reprezentuje aj významné rakúske zoskupenie architektov Numen/For Use, ktorí v Zuckermandeli vytvoria imerzívnu plávajúcu krajinu. Po vstupe dovnútra sa návštevník ocitne v čiernobielom svete z pružnej pavučiny, ktorý môže fyzicky preskúmať, alebo len tak pobudnúť ako v monumentálnej hojdacej sieti v srdci mesta.

Slovenské diela vytvorené špeciálne pre Bielu noc

Tento rok je obzvlášť bohatý na slovenské premiéry diel vytvorených špeciálne pre Bielu noc. Boris Vitázek a Zuzana Sabová oživia fasádu národného divadla trojrozmernými postavami, ktoré akoby vystupovali z budovy. Ilona Németh s Jarom Vargom prinesú lietajúci odkaz na oblohe. Lousy Auber vás naučí správne dýchať, monumentálny autoportrét Viktora Freša zaplní historický priestor Moyzesovej siene, hlavné námestie sa premení na oceán, historické hradby ožijú vďaka Kolenčíkovi a Kocourkovej. Kreatívci z BN Label premenia prechádzku Starým mostom na nevšedný zážitok plný farieb, ako odkaz na ľudskú rozmanitosť. Po prvýkrát v histórii budú môcť návštevníci manuálne ovládať ikonickú stavbu UFA na Moste SNP, prostredníctvom na mieru vyrobeného ovládača rozpohybujú svetelnú Medúzu nad Dunajom a pošlú tak všetkým jasný signál, že dnes sa v hlavnom meste nespí!

Vodná trasa bez áut – rozsiahla dopravná uzávierka

Tento rok si návštevníci vychutnajú nočnú prechádzku mestom na dvoch festivalových trasách – s názvom „vodná a historická”. Práve vodná trasa návštevníkom prinesie po prvýkrát zážitok z nočnej prechádzky bez áut, vďaka rozsiahlej dopravnej uzávierke od River Parku po Euroveu. „Veľmi sa teším, že sa nám tento rok podarilo predĺžiť pešiu zónu a spoločne tak zažime naše mesto z inej perspektívy. Pôjde o doposiaľ najrozsiahlejšiu uzávierku nábrežia v histórii mesta, takže autá nechajte určite doma”, hovorí Zuzana Pacáková. Nábrežie Dunaja sa tak prirodzene prepojí s pešou trasou v historickom centre, tá bude už tradične viesť cez historické centrum Bratislavy až k budove VÚB banky, ktorá ponúkne obľúbený výhľad na festivalové mesto ako aj pôsobivú svetelnú inštaláciu na streche.

Tento ročník sa zameral aj na zlepšenie komfortu návštevníkov a plynulosti priebehu festivalu, pre umocnenie zážitku z nočnej prechádzky mestom. Okrem uzavretia dopravy bude zriadená aj špeciálna „control room” v spolupráci s expertom na organizovanie davu, Martinom Královičom, vďaka ktorej budeme detailne monitorovať jednotlivé festivalové zóny, samotné diela ako aj dopravnú situáciu. Bude posilnená mestská polícia ako aj mestská hromadná doprava. O časových horizontoch, ktoré vznikajú pri čakaní na jednotlivé umelecké diela ako aj celkovej organizácii počas festivalu budú návštevníkov informovať push notifikácie, postačí stiahnuť si, alebo aktualizovať mobilnú aplikáciu Biela noc.

Niektoré diela budú sprístupnené už v piatok a možné ich bude vidieť až do nedele. Pôjde hlavne o diela, pri ktorých je limitovaný počet vstupov a tým pádom sme sa rozhodli dopriať návštevníkom dlhší čas na to, aby tieto diela mohli navštíviť (viac info na www.bielanoc.sk).

Časť programu bude naďalej prístupná len s plateným BN passom v sume 8 eur, ktorý umožní vstup na interiérové a priestorovo uzavreté inštalácie. Dôchodcovia, deti do 15 rokov a ZŤP majú vstup bezplatný.

S lepšou orientáciou v programe opäť pomôže dvojjazyčná mobilná aplikácia s mapou, navigáciou, popismi diel, notifikáciami a užívateľským manuálom, na ktorej vývoji sa podieľala VÚB banka. Bližšie organizačné informácie, vrátane posilnenia MHD počas festivalu, budú včas zverejnené na www.bielanoc.sk.

Okrem Bratislavy sa festival 6.októbra už po deviaty krát uskutoční aj Košiciach.