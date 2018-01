Bieloruska Azarenková sa nepredstaví na Australian Open, dôvodom je súd s expriateľom

MELBOURNE 8. januára (WebNoviny.sk) – Bieloruská tenistka Viktoria Azarenková sa odhlásila z melbournských grandslamových Australian Open (15. – 28. januára 2018), na ktoré dostala voľnú kartu pre štart v hlavnej súťaži dvojhry. Informovali o tom v pondelok organizátori podujatia prostredníctvom sociálnej siete.

„Je poľutovaniahodné, že Azarenková nebude môcť tento rok cestovať do Austrálie,“ uviedol na twitteri riaditeľ turnaja Craig Tiley. „Australian Open je jej obľúbený turnaj, teší sa na návrat do Melbourne budúci rok,“ dodal. Azarenková je dvojnásobná víťazka podujatia (2012, 2013).

Na súde s expriateľom

Minulý mesiac jej organizátori vyhoveli pri žiadosti o voľnú kartu argumentujúc, že „Azarenkovej situácia je očividne veľmi ťažká a my jej ponúkame podporu, akú len dokážeme poskytnúť“.

Azarenková sa súdi so svojím expartnerom Billym McKeaguem o opatrovníctvo ročného syna Lea. V rámci jej právneho sporu s McKeaguem o potomka vydal súd predbežné opatrenie, podľa ktorého tenistka mohla opustiť Kaliforniu iba bez syna. Z týchto dôvodov sa nezúčastnila ani na newyorských US Open. Dvojica sa rozišla v júli krátko po turnaji vo Wimbledone. Po decembrovom pôrode v roku 2016 sa tenistka vrátila do akcie v polovici júna 2017.

Odohrala iba šesť zápasov

Bieloruska nehrala súťažne od minuloročného Wimbledonu, kde 10. júla podľahla v 4. kole Rumunke Simone Halepovej. Vlani odohrala iba šesť zápasov. Do súťažného diania sa mala vrátiť na turnaji WTA International ASB Classic v novozélandskom Aucklande (1. – 6. januára 2018).

Dvadsaťosemročná niekdajšia jednotka svetového rebríčka, momentálne na 210. priečke v hodnotení, však informovala organizátorov podujatia, že sa nezúčastní z osobných dôvodov.