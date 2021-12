BILLA pre veľký záujem predlžuje Vianočnú lotériu

Spoločnosť BILLA reaguje na pozitívnu zákaznícku odozvu na svoju Vianočnú lotériu. Hru so sociálnym rozmerom, v ktorej všetky žreby ukrývajú garantovanú výhru, tak neukončí v pôvodnom termíne 14.12., ale v posledný decembrový deň.

V predajniach BILLA prebieha od začiatku novembra štedrá Vianočná lotéria, ktorej cieľom je odmeniť zákazníkov za ich celoročnú priazeň. Hoci spoločnosť pôvodne plánovala ukončiť vydávanie žrebov Vianočnej lotérie 14.12., pre veľký záujem spotrebiteľov sa rozhodla tento termín predĺžiť do 31.12. Uplatniť si výhry zo žrebov bude možné do 15.1.2022. „Sme veľmi radi, že Vianočná lotéria vyvolala u Slovákov obrovský záujem. Keďže Vianoce sú najkrajším a najhojnejším obdobím v roku, rozhodli sme sa vyjsť našim zákazníkom v ústrety a vydávanie žrebov predĺžiť do konca roka. Veríme, že tento krok ľudí poteší a že im aj týmto spôsobom ešte viac spríjemníme sviatočnú decembrovú atmosféru,“ povedala Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka BILLA.

Vyhráva každý zákazník

Hoci hlavným lákadlom Vianočnej lotérie je možnosť vyhrať darčekovú BILLA kartu v hodnote 100 eur, každý žreb ukrýva garantovanú výhru vo forme zľavy na vybraný produkt. Všetci zákazníci, ktorí splnia podmienky na získanie žrebu Vianočnej lotérie, sú tak víťazmi. Zľavy, ktoré sa dajú využiť na pestrý sortiment výrobkov, sa pohybujú až do výšky 50 %. „Zákazníci si v našej Vianočnej lotérii najčastejšie uplatňujú zľavy na celý nákup či si prevezmú ponúkané plyšové hračky, no veľmi obľúbené sú aj zľavy na kvalitné šunky, párky, čerstvé ovocie a zeleninu, či tuniaky v konzerve. Zľavu však ponúkame na mnohé ďalšie produkty,“ uviedla D. Pernicová.

Počas trvania Vianočnej lotérie do 31. decembra 2021 získavajú zákazníci BILLA za každých 20 eur nákupu jeden stierací žreb. Žreb obsahuje dve zotierateľné polia, ktoré reprezentujú dve rôzne hry. V prvej z hier zákazník zotiera z 15 možných polí päť ľubovoľných políčok so symbolom vianočného stromčeka. Ak sa pod zotretými políčkami objaví päť usmiatych tváričiek, zákazník vyhráva 100 eur v podobe BILLA darčekovej karty. Ak zákazník pod zotretými políčkami nájde okrem usmiatych aj zamračené tváričky, v tejto hre nevyhráva. Výhru však pre každého zákazníka garantuje druhá z hier na žreboch Vianočnej lotérie. Po zotretí príslušného stieracieho poľa zákazník okamžite uvidí zľavu na vybraný produkt, ktorú si môže uplatniť pri ďalšom nákupe, najneskôr do 15.1.2022.

Žreb ako symbol pomoci

Vianočná lotéria spoločnosti BILLA však neprináša radosť iba zákazníkom, ale aj jednorodičom v núdzi. Za každý vydaný žreb Vianočnej lotérie totiž BILLA venuje jeden cent na pomoc osamelým rodičom. Vďaka prepojeniu s charitatívnym projektom CHLEBODARCA, za ktorým stojí o. z. BILLA ľuďom, tak má Vianočná lotéria aj dobročinný rozmer.

CHLEBODARCA rozšíril rámec svojej podpory na slovenských jednorodičov od začiatku tohto roka, pričom pomocnú ruku za ten čas podal 133 neúplným rodinám. „Každá podporená jednorodičovská domácnosť od nás získava potravinovú BILLA kartu na jeden rok v hodnote 1800 eur, a tiež príspevok vo výške 2000 eur na veci alebo služby, ktoré nevyhnutne potrebuje k životu. V spolupráci s n. o. JEDEN RODIČ poskytujeme jednorodičom v núdzi aj odbornú pomoc a kariérne, sociálne či právne poradenstvo. Mnohé neúplné rodiny sme tiež podporili okamžitou humanitárnou pomocou,“ povedala Jana Gregorovičová, podpredsedníčka predstavenstva o. z. BILLA ľuďom. Od roku 2022, vo svojom štvrtom ročníku, sa už projekt CHLEBODARCA bude sústreďovať výhradne iba na pomoc jednorodičom v núdzi.

