Blaha: Kotleba je v porovnaní s Hitlerom iba smiešny červík. Ale fašistický červík

BRATISLAVA 28. mája (WebNoviny.sk) – Predseda parlamentnej komisie na boj proti fašizmu Ľuboš Blaha (Smer-SD) veľmi pozitívne hodnotí krok generálnej prokuratúry na zrušenie Kotlebovej Ľudovej strany Naše Slovensko. Ako povedal dnes pre agentúru SITA, fašisti nemajú čo hľadať v politike v civilizovanej krajine.

„Ak sa niekto oháňa tým, že sa legálne dostali do parlamentu, tak áno, to aj Adolf Hitler. Rozdiel je, že Hitlera včas nezastavili. Stálo to život milióny ľudí.

A preto nesmie byť podcenený,“ vyhlásil Blaha s tým, že jeho strana neonacistov by mala byť rozpustená a každý, kto bol jej členom, by mal stratiť právo pôsobiť v politike, tak ako ho strácajú odsúdení kriminálnici v Taliansku.

Rozhodnutie generálneho prokurátora má podľa SaS dve roviny – právnu a politickú. Ako sa uvádza v stanovisku, ktoré poskytla strana agentúre SITA, z hľadiska práva je to o tom, či ĽSNS naozaj pôsobí v rozpore s ústavou a či je to preukázateľné. Na to musí dať podľa liberálov odpoveď Najvyšší súd SR.

Dnes je situácia zložitejšia

„Oproti minulosti, keď sa Slovenská pospolitosť usilovala o vybudovanie nedemokratického stavovského štátu, je dnes situácia zložitejšia. ĽSNS používa vo svojich oficiálnych dokumentoch expresívne až hanlivé vyjadrenia, symboliku neonacistov, otázkou však je, či je to za hranicou práva na slobodu prejavu,“ uvádza SaS s tým, že v politickej rovine prípadné zakázanie ĽS NS bude znamenať len to, že zmenia fasádu a budú sa pred svojimi voličmi vydávať za martýrov, čo im môže priniesť ďalšie hlasy.

„Preto je rovnako dôležitá poctivá a rozsiahla diskusia o ich stupídnych a nebezpečných názoroch, ktorá odhaľuje skutočnú tvár ĽSNS,“ dodávajú liberáli.

Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič tvrdí, že vládna moc extrémizmus na Slovensku nezastaví rušením extrémistických strán. „Extrémizmus zastaví, keď vládnuci papaláši prestanú kradnúť a začnú sa zaujímať o problémy obyčajných ľudí,” povedal pre agentúru SITA.

Most-Híd hovorí o logickom kroku

Strana Most-Híd rozhodnutie generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára podať návrh na zrušenie ĽSNS považuje za logický krok po začatí trestných stíhaní voči poslancom tejto strany.

„Ich verbálne a písomné nenávistné útoky nemôžeme považovať len za ich individuálne radikálne názory, ale predstavujú samotnú ideológiu strany. Strana ĽS NS-Kotleba je hodnotovo, ale v mnohých prípadoch aj personálne identická s neonacionalistickou stranou Slovenská pospolitosť, ktorú Najvyšší súd SR pre rozpor s ústavou Slovenskej republiky rozpustil 1. marca 2006,“ uvádza sa v stanovisku Most-Híd. Je teraz podľa strany úlohou Najvyššieho súdu SR posúdiť všetky aspekty a rozhodnúť o rozpustení, respektíve nerozpustení strany.

Generálny prokurátor Jaromír Čižnár podal v stredu na Najvyšší súd SR návrh na rozpustenie politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Vyhodnotenie rozsiahlych zadovážených podkladov ukázalo, že politická strana Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko ako extrémistická politická strana s fašistickými tendenciami svojím programom a činnosťou porušuje Ústavu Slovenskej republiky, zákony a medzinárodné zmluvy, informovala agentúru SITA hovorkyňa generálnej prokuratúry Andrea Predajňová.