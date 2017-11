Blíži sa zima… Je čas na Schweppes!

BRATISLAVA 8. novembra 2017 (WBN/PR) – Osviežte si zimné večerys nadčasovou legendou Schweppes. Je výbornou súčasťou kokteilov, ale aj samotný priamo z fľaše. Schweppes si môžete vychutnať hneď v niekoľkých príchutiach.

Hrejivý zázvor

Viete si predstaviť lepší spôsob, ako uhasiť smäd počas chladnej zimy? Schweppes Ginger Ale je najlepšou kombináciou hrejivého zázvoru a osviežujúcich bubliniek. Šéfbarman pražského Bugsy’s Baru, Milan Zaleš, odporúča tráviť zimné večery v ruskom štýle a zahrievať sa koktejlom Moscow Mule: „Stačí vám vodka, Schweppes Ginger Ale, citrón a ľad. Pre koho je drink málo pikantný, môže pridať aj čerstvý zázvor. A keď to náhodou preženiete, druhý deň vám pomôže tradičný famózny drink z Anglicka. Pimm´s Cup. V ňom je zázvorová limonáda od Schweppes tiež super.“

Pimm’s Cup postup:

Budete potrebovať:

4cl Pimms No.1

šalátová uhorka

citrón

pomaranč

mäta

Schweppes Ginger Ale

Ako na to:

Pohár naplňte ľadom a kúskami uhorky a ovocia. Pridáme likér Pimms No.1 a dolejeme Schweppes Ginger Ale. Dozdobíme lístkom mäty.

Citrusové osvieženie

Pomaranč, grapefruit, limetka, mandarinka a … nekonečné bublinky. Schweppes Citrus Mix má v sebe všetko, čo pre váš večierok potrebujete. „Citrus Mix je prvá Schweppes limonáda, v ktorej môžete nájsť mandarinku. Jej chuť sa fantasticky snúbi s pomarančom a grepfruitom, a tak vytvára kombináciu vychádzajúcu z klasického Bitter Lemon a posúva ho ešte o kus ďalej,“ hovorí Mila Zaleš. Poskytnite vašim hosťom dokonalé osvieženie prostredníctvom sofistikovaného nealkoholického kokteilu Mint Vibe.

Mint Vibe postup:

Budete potrebovať:

75 ml Schweppes Citrus Mix

75 ml Schweppes Tonic

lístky mäty

Ako na to:

V pohári rozdrvíme lístky mäty a všetky ingrediencie nalejeme na kocky ľadu.

Horkosladký kompromis

Chystáte rodinné stretnutie a rozmýšľate aký nápoj ponúknuť? Milujete Tonic, no pre niektorých členov rodiny je až príliš horký? Bitter Lemon je horký ako Tonic a príjemne sladký ako dobre namiešaná citronáda. Vytvára tak dokonalý kompromis, ktorý zabezpečí spokojnosť všetkých hostí. Túto príchuť priniesol Jacob Schweppes už v roku 1954! Bitter Lemon môžete podávať ako chutný nealko nápoj, alebo svieži alkoholický drink. „Doporučujem piť ho čistý, chladený s ľadom, s plátkom citróna alebo namiešať ho s ginom tak ako Tonic. Výborne sa tiež hodí k vodke. Ja mám veľmi rád drink Schweppes Bitter Love, ktorý pripravujeme v rámci Schweppes The Baru,“ doporučuje Milan Zaleš.

Vodka Bitter Lemon

Budete potrebovať:

50 ml vodky

Schweppes Bitter Lemon na doliatie

limetková kôra (na ozdobu)

Ako na to:

Nalejte vodku do pohára naplneného kockami ľadu. Dolejte Schweppes Bitter Lemon a dozdobte.

Tonicové povzbudenie

Štandardná káva môže byť pre vás už stereotyp a limonády zas nezaručia také povzbudenie, aké potrebujete. Schweppes Coffee & Tonic je veľkým hitom, ktorý vám dodá dostatok energie na úspešné zvládnutie dňa aj na večerné posedenie s priateľmi. Počujete, ako všetka tá energia šumí?

Schweppes Tonic & Coffee Break postup:

Budete potrebovať:

1 fľaša Schweppes Tonic

1 šálku espresa

1,5 cl karamelového sirupu

Kockový ľad

Ako na to:

Schweppes Tonic nalejte do ¾ pohára, kde už bude pripravený ľad. Dolejte espresom vyšejkovaným spolu s karamelovým sirupom. Ako ozdobu použite kávové zrná. Podávajte so slamkou.

Prečo sú Schweppes nápoje tie najlepšie?

Keby sa organizovala súťaž o najlepšie bublinky, Schweppes by bol najväčším favoritom. Na túto disciplínu je totiž expert. Jacob Schweppes v roku 1783 vynašiel spôsob, ako zachytiť bublinky a uzavrieť ich do fľaše tak, aby v nápoji vydržali. Neskôr, v 19. storočí, priniesol na trh prvé ochutené limonády- zázvorovú Ginger Ale a chininový Indian Tonic, ktoré spôsobili doslova revolúciu!