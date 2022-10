“Boh stvoril vojnu. Načo?” pýta sa Jeden svet v roku 2022

Pred niekoľkými dňami vyšla vo svetových médiách správa, že šéfdirigent Chersonského hudobno-dramatického divadla Jurij Kerpatenko bol vo svojom byte zavraždený ruskými okupantmi, pretože s nimi odmietol spolupracovať. To je realita každodenného života ľudí žijúcich dnes na Ukrajine. V tých istých dňoch slovenskou spoločnosťou otriasol teroristický útok namierený na LGBTQI+ ľudí. Festival Jeden svet sa nezobudil až teraz. Už viac ako 20 rokov otvára pálčivé témy premenlivej súčasnosti prostredníctvom nekompromisného pohľadu dokumentárnych filmov. Tento rok má prirodzene vo svojom programe filmy ukrajinských autorov a autoriek a už tradične aj dokumentárne snímky s témou LGBTQI+. Môžete si ich pozrieť 5. – 11. novembra buď naživo v kine alebo online prostredníctvom DAFilms.sk.

Jeden svet otvorí 5. novembra film ukrajinskej režisérky Aliny Gorlovej Dážď, čo sa nikdy nekončí (This Rain Will Never Stop, Ukrajina, Lotyšsko, Nemecko, Katar). Je natočený v nápadnej čiernobielej podobe, ktorá nie je náhodná. Symbolizuje kontrast vojny a mieru. Vo filme sa totiž stretávame s 20-ročným Andriyom Suleymanom. Spoločne so svojou kurdskou rodinou musel utiecť pred sýrskou občianskou vojnou na Ukrajinu, odkiaľ pochádza jeho mama. Začínajú nový život v malom meste na východe krajiny, kde ich však zastihne ďalší vojenský konflikt. Režisérka Alina Gorlova uvedie svoj film osobne. Zúčastní sa aj diskusie Dekonštrukcia kolonialistických naratívov v dokumentárnej kinematografii a priemysle, v ktorej sa spoločne s ďalšími hosťami pokúsi odpovedať, prečo je dôležité zbaviť sa starých kolonialistických príbehov a praktík v dokumentárnej kinematografii celého regiónu východnej a strednej Európy. Na diskusii s ňou budú aj organizátorky festivalu Docudays UA, ktoré sa kurátorsky podieľali na výbere filmov ukrajinských tvorcov.

Akým domovom je Ukrajina?

„Boh stvoril vojnu. Načo?“ pýta sa malé dievča vo filme Horský chodník (Plaj, Ukrajina) režisérky Evy Džyšyašvili. Jeho starý otec, Dmytro Malkovich, bojoval za nezávislosť krajiny až prišiel o nohu. „Prečo si išiel bojovať?“ spýtal sa ho vnuk. „Pretože som chcel to najlepšie pre Ukrajinu,“ odpovedá Dmytro. Teraz so svojou manželkou čelia tvárou v tvár následkom vojny. Kvôli úrazu bremeno náročných poľnohospodárskych prác v Karpatoch totiž padlo len na plecia manželky.

Dopad vojnových konfliktov na Ukrajine je vidieť aj vo filme režisérky Myry Klochko. Svoj krátky film Mier a pokoj (Peace and Tranquility, Ukrajina) vytvorila bezprostredne po ruskej invázii. V čase, keď prechádzali na Ukrajinu ruské vojská, napísal totiž ukrajinský doktor filozofie, dramatik, novinár a historik kultúry Andrij Bondarenko hru o životnej kapitole, ktorú ukončil vojnový konflikt.

Popri správach o prebiehajúcej vojne na Ukrajine sa môže téma filmu Dmytrova Hreška Medzi nebom a horami (Miž nebom ta horamy, Ukrajina) zdať nepodstatná. A predsa si zaslúži veľkú pozornosť. Vrátime sa do roku 2020, keď sa svet v dôsledku pandémie náhle zastavil. Ľudia v odľahlej dedine uprostred hôr nedokážu pochopiť akúkoľvek hrozbu, pokiaľ ju nepocítia na vlastnej koži. Nemocnice sú preplnené a preťažení lekári nezvládajú nápor práce. Dedinčania však žijú naďalej svoj „starý normálny“ život. Organizujú svadby, veľké oslavy, náboženské slávnosti… Je len otázkou času, kedy si vírus nájde cestu do tejto odľahlej dedinky, kde je náročné prísť so sanitkou.

Do bežného života krajiny nahliadneme aj prostredníctvom dokumentu Pryvoz (Ukrajina) o jednom z najstarších a najväčších bazároch v Európe. Režisérka Eva Neymann nás vovedie do sveta obchodníkov, kupujúcich, ale aj veštíc. Každý, kto sem príde, si nájde niečo pre seba. Na prázdno neodíde ani divák.

Trochu iný pohľad na každodenný život na okraji spoločnosti dokumentuje snímka Vonku (Nazovni, Ukrajina, Dánsko), ktorú natočila režisérka Oľha Žurba. V priebehu niekoľkých rokov v ňom sledujeme život rómskeho chlapca. Pomáha na Majdane, aby sa mal kde najesť a vyhol sa detskému domovu, keďže sa ho mama vzdala. To sa mu napokon nepodarí. Keď sa v osemnástich rokoch opäť vracia na ulicu, nečaká naňho raj. Sledujeme jeho vzostupy a pády. Vonku je príbehom ľudskej bytosti, ktorá stratila právo nájsť si svoje vlastné útočisko.

Ruská vojenská agresia proti Ukrajine dostala opäť do centra pozornosti Európsku úniu. Mnohé krajiny sa na ňu pozerajú už nielen ako na ekonomický priestor poskytujúci lepšiu kvalitu života, ale aj ako na geopolitického aktéra, ktorý vie prispieť k bezpečnosti a ochrane suverenity menších krajín. To bude téma ďalšej diskusie Café Európa: Európa po vojne. Tento rok totiž podali prihlášky do EÚ predstavitelia Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska.

Filmy nielen o láske

V Gruzínsku sa odohráva aj dokument režisérky Jany Ugrechelidze Návod na prežitie (Anleitung zum Überleben, Nemecko). Jeho ťažiskom je bolesť, ktorú si len ťažko vieme predstaviť. Bolesť, ktorú prežíva transrodový muž Alexander a jeho láska Marie. Pre svoju identitu a označenie „žena“ v cestovnom pase je nútený viesť tajný život na okraji spoločnosti. Nemôže si nájsť ani legálnu prácu. Ľuďom ako on hrozí v jeho vlasti prenasledovanie a smrť. Jedinou možnosťou na normálny život je odísť z Gruzínska. Na útek do Európy potrebujú peniaze. Preto sa Marie rozhodne stať náhradnou matkou. Ibaže je tu ďalšia prekážka. Zamilujú si očakávané dieťa.

Žiaľ, mnohí ľudia si myslia, že príťažlivosť k rovnakému pohlaviu nie je prirodzená. Film Zvi Landsmana Terapia (Ha Tipul, Izrael) odkrýva zvnútra princíp konverznej terapie. Ocitneme sa v židovskom ortodoxnom svete, kde sa učí, že homosexualita je choroba, ktorá sa dá „liečiť“. Kvôli tomu sú mnohí ochotní podstúpiť konverznú terapiu, ktorá je v odbornom svete považovaná nielen za škodlivú, ale aj nebezpečnú.

Dojímavý film o hlbokom a láskyplnom lesbickom vzťahu Nelly a Nadine Magnusa Gerttena (Nelly & Nadine, Švédsko, Belgicko, Nórsko) postupne odhaľuje nielen tajomstvá lásky ukryté v truhlici na povale domu, ale odkrýva aj vojnové utrpenie v koncentračnom tábore. Operná speváčka Nelly Mousset-Vos a dcéra čínskeho diplomata Nadine Hwang sa zoznámili a zamilovali v koncentračnom tábore Ravensbrück. Prežili druhú svetovú vojnu a vybudovali si spoločný život v Južnej Amerike. O desiatky rokov neskôr Nellyina vnučka objavuje podrobnosti milostného vzťahu a spoločne s nami sleduje ich životopisné stopy.

