Bohaté ženy chodia na potraty a chudobné zomierajú, nieslo sa ulicami Brazílie

RIO DE JANEIRO 23. júna (WebNoviny.sk) – Stovky žien v piatok pochodovali ulicami brazílskeho Ria de Janeiro s požiadavkou o legalizáciu interrupcií v krajine. Pochod nasledoval po prelomovom rozhodnutí v susednej Argentíne, kde dolná komora kongresu tento mesiac schválila zákon, ktorý povolí dobrovoľné ukončenie tehotenstva do 14. týždňa.

Ženy niesli transparenty so sloganmi ako „bohaté (ženy) chodia na potraty, ale chudobné zomierajú“ a skandovali heslá na podporu legalizácie potratov. „Ženu by nikto nemal nútiť, aby bola matkou. Chceme len, aby to (potraty, pozn. red.) bolo legálne, bezpečné a v nemocnici,“ vyjadrila sa jedna z účastníčok protestu Tina Tigriová, producentka kultúrnych podujatí a matka dvoch detí.

Brazílska dolná komora by mala o potratoch rokovať v auguste, pričom rozhodnutie kongresu by malo pomôcť rozhodnutiu najvyššieho súdu v prípade z minulého roka, keď žena požiadala o potrat s odôvodnením, že dieťa by ovplyvnilo jej rodinu po emocionálnej a finančnej stránke. Kedy sa prípadom bude zaoberať súd, nie je jasné.

V Brazílii, ktorá je domovom najväčšej rímskokatolíckej populácie, sú potraty legálne v troch prípadoch – ak je ohrozený život ženy, ak bola znásilnená a ak má plod anencefáliu. Podľa odborníkov však v krajine ročne podstúpi umelé prerušenie tehotenstva 400-tisíc až 800-tisíc žien, takmer všetky nelegálne.