Bol Andrej Sekera jednou z najhorších akvizícií Edmontonu Oilers? Zmluva za 33 miliónov bola vraj prehnaná

Zámorský expert Mehtab Singh Bains z portálu The Hockey Writers zaradil príchod bývalého slovenského hokejistu Andreja Sekeru do klubu Edmonton Oilers zo zámorskej NHL medzi desať najhorších transakcií, ktoré urobil niekdajší generálny manažér „olejárov“ Peter Chiarelli počas svojho pôsobenia vo funkcii.

V roku 2015 priviedol vtedy už skúseného obrancu a podpísal s ním zmluvu na šesť rokov s priemerným ročným platom 5,5 milióna dolárov.

Spasiteľ defenzívy

„Po príchode Chiarelliho do klubu bolo evidentné, že potrebuje obrancu do prvého páru, takže priviedol Sekeru. Je dobre známe, že jeho podpis nepriniesol tímu také dlhodobé výsledky, aké sa očakávali. Avšak, môžu za to jeho zranenia. Osobne som nikdy nesúhlasil s touto zmluvou, lebo Sekera neukázal schopnosti elitného obrancu a takého očakávate za 33 miliónov. Hneď po príchode ho považovali za spasiteľa defenzívy a veľa sa od neho čakalo,“ zaspomínal si odborník na príchod vicemajstra sveta z roku 2012 do Edmontonu.

„Pred podpisom zmluvy mal len raz dvojciferný počet plusových bodov a gólov a iba v sezóne 2013/2014 v drese Caroliny nazbieral viac ako 30 bodov. V Buffale aj Caroline však bol vždy jeden z dvoch najvyťažovanejších obrancov, a to aj v ročníku 2013/2014, keď Hurricanes ušlo play-off len o 10 bodov. Mnohí veria, že Sekera mohol zopakovať tieto výkony, ak by nemal toľko zranení. V sezóne 2016/2017 bol pre Oilers prínosom. V jeho prvom ročníku v Edmontone sa však trápil, tak ako celý tím, v nasledujúcich rokoch prišli zranenia a v roku 2019 ho konečne vykúpili zo zmluvy,“ pokračoval Bains.

Mal veľký potenciál

„Sekera mal veľký potenciál a keby zostal zdravý, mohol naďalej podávať dobré výkony. Napriek tomu by tá jeho zmluva bola prehnaná. Zranenia sú súčasťou športu, ale Sekerova zmluva ukrojila veľkú časť z tímového rozpočtu a jeho angažmán nevyšiel podľa predstáv, čo padá na hlavu generálneho manažéra a vedenia klubu,“ dodal expert na margo dnes 36-ročného Bojničana a Hokejistu roka na Slovensku za rok 2015.

V NHL odohral počas 16 sezón 888 zápasov so ziskom 258 bodov, vrátane play-off. Pôsobil aj v Los Angeles Kings a Dallase Stars. Za Slovensko hral na ôsmich majstrovstvách sveta a dvoch olympiádach.