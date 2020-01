Bol som hrubý k idiotovi, komentoval Mourinho svoju žltú kartu a kritiku „schytal“ aj systém VAR

Futbalisti anglického klubu Tottenham Hotspur vstúpili do nového kalendárneho roka stredajšou prehrou 0:1 v Southamptone v zápase 21. kola domácej Premier League. Minulosezónnemu finalistovi prestížnej Ligy majstrov to na trávniku „svätcov“ nešlo podľa predstáv, čo trénera hostí Josého Mourinha prinútilo k nečakanému kroku.

Správal sa nevychovane

Keď Portugalčan dostal od hlavného rozhodcu žltú kartu, v prvej chvíli nebolo známe, čím sa previnil. Až opakované televízne zábery preukázali, čo vlastne 56-ročný rodák zo Setúbalu vyparatil. Nenápadne sa priblížil k lavičke súpera, aby nahliadol do zápisníka s taktikou domácich.

Dôvod Mourinhovho konania nebol známy. Po skončení stretnutia však „prilial oheň do ohňa“, keď sa rozhodol komentovať vzniknutú záležitosť a urazil pritom jedného z trénerov Southamptonu. „Žltá karta bola spravodlivá, pretože som sa správal nevychovane. Bol som hrubý k idiotovi,“ poznamenal Mourinho.

Rozhodcovia už nie sú rozhodcami

„Spurs“ sa v zápase radovali z gólu, avšak iba niekoľko sekúnd. Harry Kane dopravil loptu do siete, ale podľa systému videoasistenta rozhodcu (VAR) presnému zásahu predchádzalo postavenie mimo hry.

Aj táto technologická pomôcka Mourinhovi poriadne zdvihla hladinu adrenalínu. „Myslím si, že sme došli do bodu, keď rozhodcovia viac nie sú rozhodcami. VAR by mal zmeniť svoje pomenovanie. Video pomocný rozhodca? To nie. Mal by to byť VR – videorozhodca, pretože toto sú tí, čo rozhodujú. Vidíme síce arbitrov na ihrisku, ale tí sú v skutočnosti iba takí pomocníci. Hlavní sú tí, čo sedia niekde v kancelárii pri monitore a robia veľké zápasové rozhodnutia. Ide to veľmi zlým smerom,“ pridal sa Mourinho podľa webu soccerway.com k zástupu kritikov systému VAR.