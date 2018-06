Bolesť chrbta nepodceňujte, môže ísť o zápalové ochorenie

BRATISLAVA 11. júna 2018 (WBN/PR) – Pacientovi so zápalovým ochorením chrbtice môže trvať niekedy až 9 rokov, kým je stanovená jeho diagnóza.

Prvé príznaky často prehliadame

Bolesť chrbta z času na čas postihne asi každého. Celodenné sedenie pri počítači, ťažká fyzická práca či úraz sa môžu podpísať na každom stavci. „Je však veľký rozdiel medzi občasnou bolesťou, ktorá má svoj dôvod, a spravidla po pár dňoch či týždňoch prejde, a pretrvávajúcou nočnou a kľudovou bolesťou spojenou so stuhnutosťou chrbta, ktorá môže byť príznakom zápalového ochorenia chrbtice,“ hovorí doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., reumatológ z Univerzitnej nemocnice v Bratislave.

Príznaky zápalového ochorenia chrbtice sa zvyknú po prvýkrát objaviť medzi 20. a 30. rokom života, spravidla však ešte pred 40-kou. Zdroje uvádzajú, že toto ochorenie postihuje trikrát častejšie mužov ako ženy.[1]

A ako zistíte, že môže ísť o zápalové ochorenie chrbtice? „Najčastejšie ide o bolesť v driekovej časti chrbtice, ktorá sa môže postupne šíriť aj do ostatných častí chrbta alebo aj do stehien. Bolesť prichádza hlavne v noci, často budí pacienta nad ránom. Zvláštne na tejto bolesti je, že sa zhoršuje v pokoji a zmierňuje sa po rozcvičení alebo pri fyzickej aktivite,“ vymenúva príznaky odborník. Spozornieť by ste mali, ak stuhnutosť chrbtice trvá dlhšie ako 30 minút a bolesti pretrvávajú dlhodobo, spravidla viac ako 3 mesiace.[2]

Vyšetria vás aj bez lístka

Komplexnosť a nejasné príznaky ochorenia však vedia diagnostiku poriadne skomplikovať. Práve preto sa uskutoční dňa 19. júna 2018 Deň otvorených dverí, počas ktorého majú pacienti s bolesťou chrbtice možnosť navštíviť špecialistov v niektorej z 12 reumatologických ambulancií na celom Slovensku. Vyšetrenie je bezplatné a nie je potrebné odporúčanie od všeobecného lekára, ani výmenný lístok.

Na vyšetrenie je potrebné vopred si zarezervovať konkrétny termín, a to na stránke www.jetoochrbte.sk. Svoje dvere vám otvoria reumatologické ambulancie v týchto mestách: Bratislava, Senica, Topoľčany, Prievidza, Martin, Liptovský Mikuláš, Rimavská Sobota, Poprad, Košice a Michalovce.

Liečba výrazne zlepšuje kvalitu života

Zápalové ochorenia chrbtice (známe aj pod odborným názvom axiálna spondyloartritída a ankylozujúca spondylitída, resp. Bechterevova choroba) patria medzi autoimunitné ochorenia, pri ktorých imunitný systém napáda bunky vlastného tela. Autoimunitné ochorenie sa nedá úplne vyliečiť. Dobrou správou ale je, že keď sa včas podchytí, je veľmi dobre liečiteľné. Včasná diagnóza pomáha kontrolovať bolesť a redukuje hroziace deformity. Diagnostika sa opiera o klinické zhodnotenie charakteru ťažkostí, vyšetrenie pohyblivosti chrbtice a laboratórne testy, röntgenologické vyšetrenia a výsledky z magnetickej rezonancie.

V prípade potvrdenia zápalu môže pacientovi jeho ošetrujúci lekár poradiť vhodné cvičenia a naordinovať vhodnú liečbu. Tá sa stanovuje podľa diagnózy, aktivity ochorenia, celkového zdravotného stavu a životného štýlu pacienta. K dispozícii sú dnes nesteroidné antireumatiká, ktoré prinášajú úľavu od bolesti, ale neovplyvňujú základné ochorenie. Ďalšou možnosťou sú chorobu modifikujúce antireumatické lieky, ktoré sa indikujú v prípade, ak sú okrem chrbtice postihnuté aj iné kĺby. Významný pokrok v liečbe axiálnej spondyloartritídy u pacientov, kde doterajšia liečba nedokázala zastaviť zápal, predstavuje biologická liečba. „Úspech biologickej liečby spočíva v tom, že cielene pôsobí proti látkam spôsobujúcim zápalové ochorenie chrbtice, kĺbov a iných tkanív tela, a tým potláča aj bolesť, stuhnutosť a zlepšuje pohyblivosť kĺbov,“ uzatvára doc. Killinger.

Viac informácií o zápalovom ochorení chrbtice nájdete na www.jetoochrbte.sk.

Zoznam reumatologických ambulancií, v ktorých sa bude 19. júna 2018 konať Deň otvorených dverí:

BRATISLAVA Agel Clinic, Jelačičova 8 – MUDr. Katarína Sisol

BRATISLAVA Budova NTC, Príkopova 3255/6 – doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.

BRATISLAVA NZZ Petržalka, Romjan, Údernícka 1 – MUDr. Janka Jančovičová

SENICA Mediekos Labor, Sotínska 1588 – MUDr. Milan Krpčiar

TOPOĽČANY Zdravotné stredisko, Bernolákova 4207/19 – MUDr. Katarína Ašverusová

PRIEVIDZA Uniklinika kardinála Korca, Nábrežná 5 – MUDr. Katarína Machová

MARTIN Medman, Thurzova 437/ 15 – MUDr. Viliam Maňka, PhD.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Reumatologická ambulancia, J. Janošku 2120 – MUDr. Andrea Straková

RIMAVSKÁ SOBOTA Zdravotnícke stredisko Jazmín, Železničná 23 – MUDr. Viola Husárová

POPRAD Poliklinika Adus, Mnoheľova 2 – MUDr. Daniela Tkáčová

KOŠICE Reumatologická ambulancia, Brigádnická 2 – MUDr. Iveta Tóthová

MICHALOVCE Remedik, Reumatologická ambulancia, Štefánikova 14 – MUDr. Alena Fedorová

[1] Baraliakos X, et al. RMD Open 2015;1(Suppl 1):e000053. doi:10.1136/rmdopen-2015-000053

[2] Sieper J, et al. The Assessment of SpondyloArthrisis Intemation Society (ASAS) handbook: a guide to assess spondyloarthrisis. Ann Rheum Dis. 2009;68 ii1-ii44 a National Ankylosing Spondylitis Society (NASS).