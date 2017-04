Bolí vás chrbát? Neotáčajte sa mu chrbtom!

Bratislava, 20.apríla 2017 ( WBN/PR ) – Nemáte ešte ani štyridsať a už vás trápia neznesiteľné bolesti chrbta. V noci sa budíte na ostrú bolesť v krížoch a ráno ste celý stuhnutý. Aby ste vôbec vstali z postele, musíte sa najprv rozcvičiť.

Ak aj vy trpíte podobnými príznakmi, rozhodne by ste ich nemali brať na ľahkú váhu. Môžu totiž signalizovať zápalové ochorenie chrbtice. Pokiaľ ste doteraz svoju bolesť nekonzultovali s lekárom, máte príležitosť 27. apríla 2017, kedy sa na Slovensku koná Deň otvorených dverí vo vybraných reumatologických centrách. Odborníci budú od 8.00 pripravení pre všetkých záujemcov, ktorí nechcú svoje problémy podceniť. Vyšetrenie je bezplatné, nie je potrebné vopred sa objednať u lekára a nie je ani potrebný výmenný lístok od všeobecného lekára. Stačí si len zarezervovať termín na www.jetoochrbte.sk.

Reumatologické centrá budú počas Dňa otvorených dverí pre záujemcov k dispozícii v desiatich mestách: v Bratislave, Dunajskej Strede, Košiciach, Leviciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Michalovciach, Prievidzi, Rimavskej Sobote a v Trebišove.

Dlhodobé bolesti krížov má štvrtina populácie

Ľudí s bolesťami chrbta z roka na rok pribúda. Odborné publikácie uvádzajú, že v súčasnosti trpí dlhodobými bolesťami spodnej časti chrbta až štvrtina ľudí. Za bolesťou môžeme hľadať rôzne príčiny, väčšinou vzniká dôsledkom úrazu, prílišného stresu, napätia, nezdravého spôsobu života, ale v hre je aj genetická predispozícia.

Ak vás kríže trápia dlhšie ako tri mesiace, treba v prvom rade zistiť, či sa jedná o zápalové ochorenie chrbtice, alebo existuje iná príčina. „Najprv musíme poznať príčinu bolesti, prečo bolesť vznikla, ako dlho trvá, aký má charakter a hlavne, či vieme zistiť, čo ju zlepšuje, alebo, naopak, zhoršuje. Je dôležité hovoriť s pacientom, aby sme našli príčinu, až potom mu vieme pomôcť,“ hovorí doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD., reumatológ z Univerzitnej nemocnice Bratislava.

Ohrození sú najmä mladí muži

Zápalové ochorenie chrbtice môže postihnúť až 3 % dospelej populácie. Ide o chronické zápalové ochorenie, pri ktorom si pacientov imunitný systém tvorí protilátky. V tomto prípade postihuje chrbticu, prípadne bedrovokrížové kĺby. „Ak sa toto ochorenie nelieči, končí často zvápenatením chrbtice, čo má dramatický vplyv na pohyblivosť. Neviete sa otočiť doľava, doprava, do strán a ani sa predkloniť. Hybnosť je obmedzená vo všetkých rovinách“, dodáva Killinger.

Príznaky zápalového ochorenia chrbtice sú spočiatku zanedbateľné a chorý ich prehliada, alebo ich pripisuje inej chorobe. Ostražití by mali byť mladí ľudia. Prvé príznaky prichádzajú medzi 20. a 30. rokom života, choroba sa naplno prejaví do štyridsiatky. Muži na zápalové ochorenie chrbtice trpia trikrát častejšie ako ženy. „Ľudia by mali spozornieť, ak sa v noci alebo ráno budia na silné bolesti krížov. Táto bolesť je pretrvávajúca, pomerne silná a pomáha na ňu rozcvičenie, rozhýbanie. Pre nás je nesmierne dôležité vedieť, že bolesť je hlavne v kľude a po rozcvičení sa zlepšuje. Je to predzvesť zápalovej bolesti, ktorú treba liečiť inak ako bolesti degeneratívne či platničkové,“ objasňuje reumatológ. Varovnými signálmi sú aj ďalšie nešpecifické príznaky, ako zápal oka, psoriáza, zápaly čriev, kĺbov či šliach.

Kedy vyhľadať lekára:

– máte bolesti v spodnej časti chrbta,

– bolesť prichádza v noci alebo ráno,

– ranná stuhnutosť, ktorá trvá dlhšie ako pol hodiny,

– bolesť sa zmierni po rozcvičení,

– bolesť zhoršuje pokoj, ako napríklad spánok alebo dlhšie sedenie,

– bolesť chrbtice vás trápi dlhšie ako tri mesiace.

Viac informácií o zápalovom ochorení chrbtice nájdete na www.jetoochrbte.sk.

Deň otvorených dverí sa bude konať vo štvrtok 27. apríla 2017 v 13 reumatologických ambulanciách.

ZOZNAM REUMATOLOGICKÝCH CENTIER

BRATISLAVA Univerzitná nemocnica Bratislava, Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice, Krajinská 91 – MUDr. Ľubica Čápová

BRATISLAVA Fidelitas, Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57 – doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.

BRATISLAVA Romjan, Údernícka 1 – MUDr. Janka Jančovičová

DUNAJSKÁ STREDA AAGS, Veľkoblahovská 10 – MUDr. Agneša Szolnokiová

KOŠICE Poliklinika KVP, Cottbuská 13 – MUDr. Iveta Tóthová

KOŠICE Poliklinika Juh, Rastislavova 45 – MUDr. Monika Leščišinová

LEVICE Medipal, Šafárikova 1 – MUDr. Marcela Pálová

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Spinart, J. Janošku 2120 – MUDr. Andrea Straková

MARTIN Medman, Thurzova 437/15 – MUDr. Gabriela Beláková

MICHALOVCE Remedik, Štefánikova 14 – MUDr. Alena Fedorová

PRIEVIDZA Uniklinika kardinála Korca, Nábrežná 5 – MUDr. Katarína Machová

RIMAVSKÁ SOBOTA Zdravotnícke stredisko Jazmín, Železničná 23 – MUDr. Viola Husárová

TREBIŠOV Reumon, Československej armády 3724 – MUDr. Monika Jakimová