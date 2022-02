Bombardovacia mafia alebo taktika spálenej zeme?

Práve vyšla zaujímavá kniha Bombardovacia mafia od svetoznámeho Malcolma Gladwella. Ako viete, ten má na konte niekoľko bestsellerov, napríklad Výnimoční, Dávid a Goliáš, alebo Bod zlomu.

Zavedie vás do obdobia II. Svetovej vojny, autor sleduje príbeh Bombardovacej mafie, skupiny amerických vojenských dôstojníkov a generálmajora Hansella, ktorý vyvinuli doktrínu presného leteckého strategického bombardovania. Výsledkom malo byť čo najmenej civilných obetí vďaka modernej technológii.

Hansella však vystriedal generálmajor Curtis LeMay, ktorý urobil zmeny: bombardovanie z menšej výšky, rozsiahle nočné bombardovanie, ktoré nie je také presné. Využívanie zápalných látok ako je napalm a jedným z výsledkov bolo napríklad marcové bombardovanie japonského Tokia. Najsmrteľnejší nálet druhej svetovej vojny. Takáto taktika spálenej zeme si vyžiadala tisíce nevinných obetí a neuskutočnila sa plánovaná americká invázia do Japonska, ktorá by asi zanechala za sebou ešte väčšiu spúšť.

Malcolm Gladwell sa vo svojej knihe pýta: Stálo to za to? Bol Curtis LeMay hrdinom? Ako to bolo s morálkou ohľadom vedenia takejto vojny?

Aj o tom novinka Bombardovacia mafia .

„Táto kniha vznikla z mojej vlastnej posadnutosti, ale zároveň je príbehom o posadnutosti druhých, o jednej z najväčších posadnutostí dvadsiateho storočia,“ vysvetľuje Malcolm Gldwell. „Keď sa pozriem na všetko, čo som dosiaľ napísal alebo čomu som sa za celé tie roky venoval v rámci svojej bádateľskej činnosti, zisťujem, že ma opakovane priťahujú fanatici. Mám ich rád. Páči sa mi predstava, že niekto dokáže odsunúť všetky starosti nášho každodenného života nabok a sústredí sa len na jednu jedinú vec – na niečo, čo je v dokonalom súlade s jeho predstavivosťou. Fanatici nás zavše zvedú na nesprávnu cestu. Nedokážu vnímať širšie súvislosti. Slúžia v prospech sveta, ale zároveň sledujú vlastné úzkoprsé záujmy. Myslím si však, že bez nich by sme sotva dospeli k určitému pokroku, inováciám, potešeniam či krásam.“

Foto: Bux.sk

Malcolm Gladwell

Je autorom šiestich bestsellerov podľa New York Times, ako sú Výnimoční (IKAR 2009), Čo videl pes a iné príbehy (IKAR 2011), Bod zlomu (IKAR 2013), Dávid a Goliáš (IKAR 2014), Ako sa vyznať v cudzích ľuďoch (IKAR 2020).

Kniha Bombardovacia mafia mala svoju predlohu v niekoľkých epizódach autorovho podcastu Revizionistické dejiny (Revisionist History); produkčný tím, ktorý stojí za touto šou, sa podieľal aj na vzniku audioknihy. Gladwell je zároveň spoluzakladateľom a prezidentom spoločnosti Pushkin Industries, ktorá sa venuje tvorbe audiokníh a podcastov.

Milan Buno, knižný publicista

