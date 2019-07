Bondovky v opere

Účinkujú Celeste Buckingham, Martin Madej

Dirigent Martin Leginus

Spoluúčinkuje orchester Opery SND a hostia

30. a 31. augusta 2019 o 19.00 h, nová budova SND, Sála opery a baletu

Filmová hudba je neoddeliteľnou súčasťou hudobného umenia a medzi jej tvorcami sa nachádza veľké množstvo zvučných mien skladateľov ako Šostakovič, Prokofiev, Korngold, Bernstein, Britten, Williams a mnohí ďalší. Opera Slovenského národného divadla už v minulosti koncertne uviedla tvorbu Johna Williamsa. Riaditeľ Opery SND Rastislav Štúr nadväzuje na tento úspešný projekt a návštevníkom Opery SND prináša letný hudobný darček v podobe koncertu filmovej hudby z tvorby oscarového skladateľa Johna Barryho. K spolupráci prizval slovenských spevákov Celeste Buckingham, Martina Madeja a dirigenta Opery SND Martina Leginusa.

John Barry získal päť sošiek Oscara za hudbu k filmom Volanie divočiny, Lev v zime, Spomienky na Afriku, Tanec s vlkmi a za titulnú pieseň Born free z filmu Volanie divočiny. Najväčšiu slávu mu však priniesla kompozícia filmovej hudby k jedenástim bondovkám. Práve tejto kapitole jeho tvorby bude venovaná veľká časť nášho koncertu.

V bondovke Dych života z roku 1987 sa v rámci príbehu dostáva James Bond do Bratislavy. Britskí filmári nedostali povolenie nakrúcať v Bratislave, preto všetky bratislavské scény nakrútili vo Viedni. Dnes však prichádza James Bond do autentickej Bratislavy v podobe filmovej hudby a titulných piesní k filmom o Jamesovi Bondovi.

Na koncerte zaznie pätnásť legendárnych piesní, ktoré poznáme v interpretácii takých velikánov ako Louis Armstrong, Tom Jones, Tina Turner, Paul McCartney, Nancy Sinatra, Adele, Sam Smith alebo Shirley Bassey.

Piesne Writing´s On The Wall a Skyfall získali cenu Americkej filmovej akadémie Oscar. Dojemná pieseň We Have all the Time in the World je poslednou, ktorú Louis Armstrong nahral pred smrťou a sám John Barry považoval túto skladbu za to najlepšie, čo kedy napísal. Zaujímavé je, že slávnu pieseň Golden Eye vo vynikajúcej interpretácii Tiny Turner napísali Bono a The Edge z kapely U2. Veľký hit Thunderball spieva Tom Jones dodnes, už neuveriteľných 54 rokov, v originálnej tónine.

Všetky spomínané piesne, ale aj ďalšie populárne „bondovské“ melódie si môžete vypočuť na koncerte 30. a 31. augusta 2019 v novej budove SND v inštrumentácii Adriána Harvana. Účinkovať budú Celeste Buckingham, Martin Madej, orchester Opery SND a hosťujúci umelci pod taktovkou Martina Leginusa.

Program

„Opening titles: James Bond is Back/From Russia with Love/James Bond Themeˮ

John Barry, Lionel Bart, Monty Norman

From Russia with Love/Srdečné pozdravy z Ruska (1963)

2. „From Russia with Loveˮ

Lionel Bart

From Russia with Love/Srdečné pozdravy z Ruska (1963)

Martin Madej

3. „Goldfingerˮ

John Barry, Anthony Newley, Leslie Bricusse

Goldfinger (1964)

Celeste Buckingham

4. „Thunderballˮ

John Barry, Don Black

Thunderball (1965)

Martin Madej

5. „Mr. Kiss Kiss Bang Bangˮ

John Barry, Leslie Bricusse

Thunderball (1965)

Celeste Buckingham

6. „You Only Live Twiceˮ

John Barry, Leslie Bricusse

You Only Live Twice/Žiješ len dvakrát (1967)

Celeste Buckingham

7. „Main Theme – On Her Majesty’s Secret Serviceˮ

John Barry

On Her Majesty’s Secret Service/V tajnej službe Jej veličenstva (1969)

8. „We Have All The Time In The Worldˮ

John Barry, Hal David

On Her Majesty’s Secret Service/V tajnej službe Jej veličenstva (1969)

Martin Madej

9. „Diamonds Are Foreverˮ

John Barry, Don Black

Diamonds Are Forever/Diamanty sú večné (1971)

Celeste Buckingham

10. „Live And Let Dieˮ

Paul McCartney

Live And Let Die/Žiť a nechať zomrieť (1973)

Martin Madej

11. „007ˮ

John Barry

From Russia with Love/Srdečné pozdravy z Ruska (1963)

12. „Nobody Does It Betterˮ

Marvin Hamlisch, Carole Sager

The Spy Who Loved Me/Agent, ktorý ma miloval (1977)

Celeste Buckingham

13. „Moonrakerˮ

John Barry, Hal David

Moonraker (1979)

Celeste Buckingham

14. „All Time Highˮ

John Barry, Tim Rice

Octopussy/Chobotnička (1983)

Celeste Buckingham

15. „GoldenEyeˮ

Paul Hewson, David Evans

Golden Eye/Zlaté oko (1995)

Celeste Buckingham

16. „Surrenderˮ

David Arnold, David McAlmont, Don Black

Tomorrow Never Dies/Zajtrajšok nikdy nezomiera (1997)

Celeste Buckingham

17. „Skyfallˮ

Adele Adkins, Paul Epworth

Skyfall (2012)

Celeste Buckingham

18. „Writing’s on the Wallˮ

Sam Smith, James Napier

Spectre (2015)

Martin Madej

19. „The James Bond Themeˮ

John Barry/Monty Norman

Dr. No (1962), Casino Royale (2006)

