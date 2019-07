Bora-Hansgrohe má na Tour de France odvážne ciele, Peter Sagan bude útočiť na rekordný zelený dres

Útok Petra Sagana na rekordný siedmy zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže, minimálne jedno víťazstvo v etape a jeden pretekár v najlepšej desiatke celkovej klasifikácie. To sú hlavné ciele cyklistického tímu Bora-Hansgrohe na 106. Tour de France, ktorá sa začne v sobotu v Bruseli.

„Maillot vert (zelený dres, pozn.) je pre nás dôležitý, rovnako ako aj aspoň jedna víťazná koncovka v etape. Tento rok sme sa však v tíme viac zamerali na podporu silnej skupiny vrchárov. Jeden z dvojice Emanuel Buchmann – Patrick Konrad by mal dosiahnuť umiestnenie v najlepšej desiatke. A Peter Sagan? V minulosti už viackrát dokázal, že nepotrebuje okolo seba siedmich ľudí, ktorí ho nasmerujú k víťaznému šprintu,“ uviedol manažér tímu Bora-Hansgrohe Raplh Denk, cituje ho aj portál sportschau.de.

Pomôžu mu dvaja jazdci

Bora-Hansgrohe tento rok už nie je zďaleka len o skvelej výkonnosti Petra Sagana. Denk si veľmi dobre uvedomuje, že slovenský trojnásobný majster sveta sa pričinil iba o tri z celkového počtu 33 víťazstiev, ktoré dosiahol jeho „mančaft“ v tomto roku. Bora-Hansgrohe.

A rodili sa v rôznych typoch pretekov od klasických šprintérskych koncoviek etáp až po náročné horské dojazdy v kopcoch. A v tíme sa vyprofilovali aj jazdci pre celkové poradie v etapových pretekoch – Buchmann a Konrad.

Buchamnn skončil celkovo tretí na prípravných pretekoch Critérium du Dauphiné a Konrad bol rovnako tretí v celkovej klasifikácii ďalšej generálky pred Tour de France, pretekoch Okolo Švajčiarska.

„Na podporu Sagana sme vyčlenili jedného až dvoch mužov, ostatní budú pomáhať Buchmannovi a Konradovi. A prečo máme až dvoch jazdcov pre celkové poradie? Lebo nemáme garanciu pódiového umiestnenia a počkáme, ako sa vyvinú preteky,“ vysvetlil Denk.

Tanec na troch svadbách

Nemecké médiá nazvali odvážne ciele tímu Bora-Hansgrohe na Tour de France tancom na troch svadbách naraz. Denk nepochybuje, že vysoké ambície sú základ pre ešte vyššie do budúcnosti.

„Nepochybujem o tom, že to zvládneme. Vždy sa na etapových pretekoch pokúšame tancovať aspoň na dva a pol svadbách a nekoncentrovať sa výlučne na niečo špeciálne. V budúcnosti by sme chceli zaútočiť aj na celkové víťazstvo na Tour de France. Zisk žltého či ružového dresu na trojtýždňových etapových pretekoch je kráľovská disciplína cestnej cyklistiky, je to viac ako víťazstvo na Paríž-Roubaix či titul majstra sveta,“ myslí si Denk.

Na tlačovej konferencii tímu Bora-Hansgrohe pred štartom Tour de France dostal slovo aj Peter Sagan a k svojim ambíciám povedal: „Zbytočne nad tým nepremýšľam, ale jasné, že zisk zeleného dresu je pre mňa priorita. Pokúsim sa vydať zo seba to najlepšie. Myslím si, že mám celkom dobrú šancu.“

Víťaz jedenástich etáp na Tour de France sa vyjadril aj k celkovým cieľom tímu na TdF: „Máme naozaj silný tím do kopcov. Ja zasa mám pri sebe ako podporu Daniela Ossa, vo zvlnených etapách by sa mal ukázať Max Schachmann. Oss ma bude chrániť v šprintérskych dojazdoch a celkovo v etapách na rovine. Samozrejme, on vie pomôcť aj do kopca, verím mu.“

Šprinty sú vždy zmätky a tlačenica

Sagan zažil v minulosti v Belgicku veľa pekných chvíľ pri svojich víťazstvách na jarných klasikách. Teraz sa do tejto cyklistikou pobláznenej krajiny vrátil v horúcom lete.

„Je pekné byť naspäť v Belgicku, aj keď je to úplne rozdielne oproti jarným jednorazovým pretekom. Samozrejme, najmä počasie je oveľa lepšie. Máme leto, tak si ho poďme užiť,“ podotkol víťaz 112 pretekov v profikariére na ceste, cituje ho aj portál cyclingnews.com.

Pred sobotňajšou prvou etapou so štartom aj cieľom v Bruseli (194 km), ktorá je šitá pre hromadný šprintérsky dojazd, Sagan doplnil: „Je nás veľa, ktorí sa budeme pokúšať o víťazstvo a to počas celého prvého týždňa. V poslednom kilometri v prvej etape sa profil trochu zdvihne, ale nebude to strmé ani náročné. Všetci šprintéri budú pripravení. Silní budú Dylan Groenewegen, Caleb Ewan, ale aj Elia Viviani. Šprinty na Tour de France sú vždy zmätky a tlačenica.“

Je to už sedem rokov, čo Sagan ohúril cyklistický svet tým, že ako nováčik na Tour de France vyhral tri z úvodných šiestich etáp. „To už bolo dávno. Moje pocity aj nastavenie sú iné ako v čase, keď som bol prvýkrát na Tour. Stále som však rád, že som toho všetkého súčasťou,“ doplnil Sagan.

Viac o téme: Tour de France 2019