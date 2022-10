Boris Johnson nebude znova kandidovať za predsedu konzervatívcov

Bývalý britský premiér Boris Johnson nebude znova kandidovať za lídra Konzervatívnej strany a predsedu vlády.

V nedeľu oznámil, že má dostatočnú podporu medzi konzervatívnymi poslancami a je „veľmi dobrá šanca“, že by sa na Downing Street v piatok vrátil, ale uchádzať sa o post by „nebola správna vec“. Podľa neho je potrebné mať v „Parlamente zjednotenú stranu“. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Boj o predsedníctvo Konzervatívnej strany podnietila štvrtková rezignácia Liz Trussová po 45 dňoch v úrade. Nominácie sa uzatvárajú v pondelok. Z oficiálne kandidujúcich konzervatívcov má podľa štatistík BBC niekdajší minister financií Rishi Sunak verejnú podporu 155 poslancov a šéfka Dolnej snemovne britského parlamentu Penny Mordaunt má 25.

Je možné, že by Sunak mohol získať dostatočnú podporu na to, aby sa stal premiérom už v pondelok. Ak nie, po hlasovaní by mal byť šéf konzervatívcov a predseda vlády známy do konca týždňa.