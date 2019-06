Boris Johnson zvíťazil aj v druhom kole o post lídra Konzervatívnej strany, Dominic Raab vypadol

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Druhé kolo hlasovania v rámci súboja o kreslo lídra britských konzervatívcov vyhral Boris Johnson. Politik dostal 126 hlasov, čo je o dvanásť viac ako v prvom kole, v ktorom takisto zvíťazil.

Do ďalšieho kola, ktoré sa bude konať v stredu, postúpili aj Jeremy Hunt so 46 hlasmi, Michael Gove so 41 hlasmi, Rory Stewart s 37 hlasmi a Sajid Javid s 33 hlasmi. O post sa už nemôže uchádzať Dominic Raab, ktorého podporilo len 30 poslancov.

Po ďalších hlasovaniach napokon zostanú dvaja najúspešnejší kandidáti, ktorí sa dostanú do boja o hlasy širšej základne strany, ktorú tvorí približne 160-tisíc členov. Víťaz by mal byť oficiálne známy koncom júla.