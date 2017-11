Brankár Konrád vychytal šiesty shutout v sezóne, je významnou oporou HC Olomouc

OLOMOUC 15. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenský brankár Branislav Konrád je významnou oporou HC Olomouc v najvyššej českej hokejovej súťaži. V aktuálnej sezóne si už šesťkrát pripísal čisté konto a v tejto štatistike je na čele celej súťaže.

V utorok „vynuloval“ hráčov Třinca

V utorňajšom stretnutí 21. kola českej extraligy „vynuloval“ hráčov HC Oceláři Třinec, keď zastavil všetkých 22 striel súpera. „Určite ma to teší. Keď mám nulu, tak víťazíme. To je to najdôležitejšie. Potrebujeme bodíky, chceme stúpať v tabuľke,“ povedal Konrád podľa hokej.cz.

Rodák z Nitry nastúpil dosiaľ vo všetkých 21 stretnutiach svojho družstva. Po šesť „shutoutov“ nazbieral aj v predchádzajúcich dvoch sezónach, no vždy na to potreboval celú základnú časť, teraz to dosiahol už v polovici novembra.

Problém s výstrojom na začiatku sezóny

„Som z toho celý happy,“ povedal pobavený Konrád, ktorý sa priznal, že vidina čistého konta ho začne lákať už počas zápasu. „Myslím na to tak päť minút pred koncom,“ dodal niekdajší brankár Slovana Bratislava, Trenčína, Nitry či Nových Zámkov.

Slovenský reprezentant v ostatných troch dueloch inkasoval iba raz a v až štyri čisté štíty vychytal počas posledných ôsmich stretnutí.

„Je pravda, že sa mi teraz chytá o niečo lepšie. Na začiatku sezóny som mal trochu problém s výstrojom, bolo to niečo úplne iné. Možno som si už viac zvykol a sadlo mi to,“ zamyslel sa Konrád. „Môže to byť iba také obdobie. Raz sa darí viac, inokedy menej. Platí to pre celý tím i pre mňa,“ doplnil.