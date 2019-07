Brankár Patrik Rybár sa vracia zo zámoria do Európy a posilní Kärpat Oulu

Fínsky hokejový vicemajster Kärpät Oulu sa dohodol so slovenským reprezentačným brankárom Patrikom Rybárom na jednoročnom kontrakte.

Odporúčanie krajana Krištofa

Dvadsaťpäťročný Rybár bol doteraz členom organizácie Detroit Red Wings. Minulú sezónu odchytal v nižšej zámorskej súťaži AHL v tíme Grand Rapids Griffins a Slovensko reprezentoval na majstrovstvách sveta v domácom prostredí v Košiciach.

Do tímu fínskeho vicemajstra prichádza aj na odporúčanie krajana Michala Krištofa, ktorý tam odohral vlani veľmi dobrú sezónu so ziskom 39 bodov (9+30). Vyslúžil si za to predĺženie kontraktu do konca sezóny 2021/2022.

O Kärpäte počul len pozitívne veci

„Hovoril som s Michalom Krištofom, svojím agentom a tiež ďalšími ľuďmi. O tíme Kärpät Oulu som počul len pozitívne veci. Som veľmi rád, že som dostal túto príležitosť. S priateľkou sme boli na dovolenke v New Yorku, teraz sa už pripravujem v Bratislave na novú sezónu,“ povedal Patrik Rybár podľa oficiálneho webu oulunkarpat.fi.

Športový riaditeľ tohto klubu Harri Aho potvrdil, že po odchode Veiniho Vehviläinena, člena víťazného fínskeho tímu z majstrovstiev sveta na Slovensku, do Columbusu v NHL, sa museli obzerať po vhodnej náhrade. „Verím, že Patrik Rybár bude pre nás najlepšia voľba,“ povedal Harri Aho.