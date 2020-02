Brankár Rodák sa vo Fulhame stal jednotkou, želá si postup do Premier League aj na ME

Brankár slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Rodák si v aktuálnej sezóne 2019/2020 postupne vydobyl pevné miesto medzi tromi žrďami v anglickom druholigovom klube FC Fulham.

Aj zásluhou 23-ročného Košičana patrí „chalupárom“ v tabuľke The Championship priebežná 3. priečka.

Postupne sa prepracoval

„Na moju aktuálnu pozíciu som sa prepracoval postupnými krokmi počas niekoľkých rokov. Chytal som najskôr v juniorských tímoch Fulhamu a v ďalších anglických kluboch som bol na hosťovaniach. Teším sa z toho, že teraz hrám v takejto ťažkej lige a v takom veľkom klube, akým Fulham je,“ povedal na webe Slovenského futbalového zväzu (SFZ) slovenský gólman, ktorý v doterajšom priebehu sezóny v 20 súťažných dueloch a sedemkrát si udržal čisté konto.

Mužstvo z Craven Cottage v uplynulej sezóne vypadlo z Premier League. Rodák bol v tom čase na hosťovaní v Rotherhame United.

Verí však, že o niekoľko mesiacov bude Fulham opäť prvoligový a bude si môcť zachytať proti najlepším hráčom sveta nielen v anglických pohárových súťažiach.

„Do konca sezóny zostáva ešte veľa kôl, hráme o veľa bodov. Odohrali sme aj zápasy, ktoré sme prehrali a nemuseli sme. Máme natoľko kvalitný káder, aby sme boli po poslednom zápase na priečke, ktorá zaručuje priamy postup,“ dodal Rodák.

Baráž proti Írom

Pochopiteľne, k prípadnému postupu by chcel pomôcť priamo z trávnika: „Chcel by som odchytať zvyšok sezóny a postúpiť. To by bola pre celý klub veľká vec.“

Okrem postupu na klubovej úrovni túži zažiť aj prienik na tohtoročné majstrovstvá Európy.

Koncom marca čaká Slovákov baráž, kde sa v semifinále stretnú s Írmi a v prípade úspechu v následnom finále zabojujú o miestenku na šampionáte proti lepšiemu z dua Bosna a Hercegovina – Severné Írsko.

„Írsko je nepríjemný ostrovný súper, ale máme kvalitu a skúsenosti na to, aby sme prešli cez obe kolá baráže. Musíme však ísť skromne a postupne, nesmieme nič predbiehať,“ zakončil Marek Rodák.