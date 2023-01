Bratislava má prvú mestskú divadelnú scénu

Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava sa stalo prvou mestskou divadelnou, činohernou scénou Bratislavy. Po sedemmesačnej prestávke, počas ktorej prechádzalo organizačnou zmenou, sa pre verejnosť opäť otvorí dnes, 11. januára 2023 o 19.00 pôvodnou inscenáciou autorky Lucie Ditte, Kopny! Buchny! Ric!. V novej dramaturgii nadviaže na program svojich pôvodných inscenácií, spolu s novými, ktoré uvedie počas najbližších sezón.

Budovu Divadla Pavla Országha Hviezdoslava, ktorá je historickou budovou s unikátnou divadelnou technológiou a je zaradená medzi národné kultúrne pamiatky, malo od roku 2010 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Bratislavy v prenájme Bratislavské kultúrne a informačné stredisko, ktoré popri svojej hlavnej činnosti zabezpečovalo aj prevádzku divadla. V máji 2022 schválili mestskí poslanci na svojom zastupiteľstve založenie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava ako neziskovej organizácie mesta. Týmto rozhodnutím získala Bratislava mestskú činohernú scénu, ktorá bude plnohodnotne fungovať ako samostatná organizácia s perspektívou vlastného divadelného súboru.

Foto: Katarína Bubeniková

„Teším sa, že 11. januára začína nová divadelná sezóna nového mestského divadla. Divadla Pavla Országha Hviezdoslava. Bratislava má konečne vlastné mestské divadlo. Je to dôležité nie len pre kvalitu tohto divadla, ale aj pre kultúru v Bratislave. Každé nové divadlo je len plus a väčšia možnosť pre ľudí, najmä v dnešných časoch sa spoločne stretávať pri kultúrnom, či akomkoľvek evente,“ hovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo.

„Som veľmi rada, že som mohla prispieť k vzniku prvej mestskej divadelnej scény v Bratislave v samostatnej organizácií, ktorú si obyvatelia Bratislavy zaslúžia. Oceňujem spoluprácu s vedením divadla, s kolegami a kolegyňami z Oddelenia kultúry, s vedením BKIS a prístup poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí vznik divadla svojim hlasovaním jednoznačne podporili. Verím, že aj terajšie zastupiteľstvo bude pokračovať v podpore rozvoja divadla aj v tomto finančne náročnom období. Som rada, že mesto Bratislava má takú unikátnu divadelnú budovu v historickom centre, ktorú poskytlo divadlu,“ hovorí Slavka Nagyová, projektová vedúca kancelárie Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Foto: Katarína Bubeniková

Riaditeľkou divadla je Valeria Schulczová a umeleckým šéfom Gejza Dezorz. Správnu radu neziskovej organizácie zastupujú: Jana Burianová, Gábor Grendel, Zuzana Hekel, Silvia Hroncová, Juraj Johanides, Miriam Kičiňová a Matúš Lupták.

„Je dôležité, aby mestá mali svoje divadlá. Je ešte dôležitejšie, aby hlavné mestá mali svoje divadlá. Pretože hlavné mestá sa stávajú domovom, aspoň dočasným, občanov z celej krajiny. A možno raz i z iných krajín. A tieto divadlá majú svojich divákov kultivovať a scitlivovať a dávať im nádej, že svet tak, ako ho vidia oni, vníma aj niekto iný. Že aj oni majú svoje miesto, kde sa môžu rovnako slobodne zasmiať aj si poplakať. Nahnevať sa i zamyslieť. Zdieľať hodnoty. Miesto pre mestskú kultúru. Aj Bratislava má konečne to svoje. Divadlo. Miesto, o ktorom jeho divák možno zatiaľ nevie. Ale my ho čakáme a chceme si ho vážiť a rešpektovať ho. Dobrodružstvo stretnutia, spoločného zážitku a výzva hľadania“, hovorí riaditeľka DPOH Valeria Schulczová.

Foto: Katarína Bubeniková

„Hlavné mesto má mestskú divadelnú scénu a jej divadelná činnosť sa plnohodnotne rozbieha v januári 2023. Štart činnosti je síce netypický, pretože začíname hrať v polovici divadelnej sezóny ale je o to intenzívnejší. Našou úlohou je vybudovať zodpovednú, otvorenú a plnohodnotnú divadelnú inštitúciu s kvalitnou dramaturgiou a repertoárom, ktorý prinesie do hlavného mesta nové pohľady, súčasné témy a možno aj iné názory na divadelné umenie s ambíciou vytvoriť priestor na diskusiu a konfrontáciu. S riaditeľkou divadla Valeriou Schulczovou a celým tímom robíme všetko preto, aby sme tento veľkotonážny koráb odrazili od brehu a vplávali do rozbúrených vĺn divadelného oceánu aj v týchto neľahkých časoch. Verím, že naplníme náš zámer a prebrázdime divadelné more s pestrou, inteligentnou a myšlienkovo obsažnou dramaturgiou a z Divadla Pavla Országha Hviezdoslava vytvoríme divadlo rešpektované divákmi aj odborníkmi. Sme na začiatku cesty a máme krátkodobú aj dlhodobú víziu budovania značky, ako aj tvorby obsahu mestskej divadelnej scény. DPOH je neziskovou organizáciou a naším zámerom je tvoriť, hrať a vzdelávať, ako i ponúkať priestor aj nezávislým divadelným zoskupeniam,“ dopĺňa umelecký šéf DPOH Gejza Dezorz.

Prvou premiérou Divadla Pavla Országha Hviezdoslava, bude 31. januára autorská inscenácia FANTOMAS v réžii Valerie Schulczovej, ktorá je zároveň aj poslednou časťou trilógie z úspešného a oceňovaného projektu Generácia Z. Jej prvé časti Sused, ktorého nechcem a Krása nevídaná uviedlo divadlo v rokoch 2021 a 2022. Trilógia vznikla v rámci Projektu tolerancie, ktorý je zameraný na mladých divákov a otvára témy tolerancie, inakosti, jej rešpektovania či nenávisti, vnímania ženskej krásy, jej hodnotenia médiami a spoločnosťou, tiež tému vplyvu sociálnych médií, internetu, dezinformácií a hoaxov ovplyvňujúcich mladých ľudí. Všetky tri inscenácie sa snažia problém mladých ľudí pomenovať ich jazykom, prostredníctvom ich generácie hercov a ponúknuť im riešenie.

Foto: Katarína Bubeniková

Inscenácia FANTOMAS kladie otázky: Čomu môžeme v dnešnej dobe zaručených právd vôbec veriť? Vieme, čo skutočne zdieľame a sledujeme na sociálnych sieťach? Ako sme na tom s hoaxami, dezinformáciami, či konšpiračnými teóriami? Sme voči nim takí imúnni, ako si myslíme?

Mladí ľudia generácie Z majú neobmedzený prístup k informáciám, no taký svet je aj plný nástrah a rôznych „Fantomasov.“ FANTOMAS však nie je len tajuplným zloduchom, ale aj akronymom zásadných oblastí mediálnej gramotnosti – je totiž dôležité naučiť sa ako overovať FAKTY, ako vyhľadať AUTORA textu, ako prekuknúť NÁLEPKOVANIE zavádzajúcich článkov, ako sa neuspokojiť len so šokujúcimi TITULKAMI a čítať ďalej, ako rozoznať OBRAZOVŮ manipuláciu, ako usmerniť svoj MOZOG, ako narábať s ARGUMENTAMI a akú rolu v tom celom zohráva STRACH.

Foto: Katarína Bubeniková

Druhou premiérou divadla bude 25. marca inscenácia slovenského autora Agda Bavi Paina Pressburger Fight Club v réžii Gejzu Dezorza o významnom prešporskom rodákovi Imrichovi Lichtenfeldovi, zakladateľovi bojového umenia Krav maga. 22. apríla uvedie divadlo inscenáciu Dr. Jekyll/Mr. Hyde, ktorá vzniká v koprodukcii s OZ Tri bodky na ceste, v réžii Lucie Mihálovej a 1. júna rozprávku, ktorú na motívoch príbehov Márie Ďuríčkovej napísal Ján Gordulič, s pesničkami Jany Kirschner, v réžii Valerie Schulczovej. Ďalšie premiéry v rámci svojej novej dramaturgie uvedie v novej divadelnej sezóne 2023/2024.

Okrem inscenácií trilógie Generácia Z Sused, ktorého nechcem, Krása nevídaná a FANTOMAS, uvidia diváci počas januára derniéru inscenácie Pravda v réžii Ľubomíra Vajdičku, hry Williama Shakespeara v podaní native speakrov, hercov divadla BridginDrama Masterclass with Shakespeare, či obľúbené detské predstavenia Websterovci: Lili a ukradnutá sieť a Tri prasiatka.

Repertoár Divadla P.O. Hviezdoslava: https://dpoh.sk/repertoar/

Online predaj vstupeniek na predstavenia: https://vstupenky.dpoh.sk/

Pokladnica Divadla P.O. Hviezdoslava: Laurinská 20, Bratislava

Pondelok až piatok od 14.00 do 18.00 a hodinu pred predstavením.

www.dpoh.sk

Informačný servis