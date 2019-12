Bratislava mení daň z nehnuteľnosti, priplatia si podnikatelia a dotkne sa to aj vlastníkov bytov

V hlavnom meste SR Bratislave sa od 1. januára budúceho roka zvýši sadzba dane z nehnuteľnosti. Schválili to bratislavskí poslanci vo štvrtok na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Za zvýšenie hlasovalo 32 poslancov. Bratislava tak pôjde so zvyšovaním daní po vzore ostatných krajských miest.

Oproti návrhu, ktorý predstavil primátor Bratislavy Matúš Vallo minulý týždeň, majú byť v novom návrhu znížené dane, ktoré ovplyvnia ľudí, teda daň z bytov a domov. Naopak, ešte viac chcú zvýšiť zdanenie nehnuteľností, ktoré sa vzťahujú na podnikateľov, developerov či obchodné domy.

Nová daň z nehnuteľnosti

Podľa vo štvrtok prijatého návrhu bude nová daň z nehnuteľnosti bytov od 0,90 eura do jedného eura za meter štvorcový. V prípade nebytových priestorov do bude od 1,8 eura do dvoch eur a v prípade nebytových priestorov určených na podnikanie od 3,50 eura do šesť eur.

Za stavby mesto vyrubí daň v prípade domov od 0,90 eura do jedného eura za meter štvorcový, v prípade skleníkov takisto, v prípade rekreačných chát od 2,25 eura do 3,50 eura, v prípade garáží od 1,50 eura do dvoch eur, v prípade hromadných garáží a podzemných hromadných garáži takisto.

Za priemyselné stavby zaplatí daňovník v Bratislave od 5,75 eura do sedem eur za meter štvorcový, za administratívne stavby od sedem do deväť eur a za ostatné stavby od šesť do osem eur. V prípade pozemkov sadzba dane z nehnuteľnosti bude za ornú pôdu a vinice, rovnako ako za lesné pozemky a rybníky vo výške 0,30 eura za meter štvorcový.

V prípade trvalých a trávnatých porastov to bude od 0,50 eura do 0,70 eura, v prípade záhrad od 0,90 eura do 1,25 eura. Zastavané plochy zdania sadzbou od 1,10 eura po 1,40 eura za meter štvorcový, stavebné pozemky od 0,90 eura do 1,25 eura a ostatné plochy od 1,10 eura po 1,40 eura za meter štvorcový.

Zodpovednosť nesie vláda

Podľa mestského poslanca Jána Buocika za zvýšenie daní z nehnuteľnosti nesie zodpovednosť súčasná vláda pod vedením Smeru-SD, ktorá „prijala také opatrenia, ktorými sa chcela zapáčiť svojim voličom. Lenže celú ťarchu neférovo a nezodpovedne preniesla na mestá a obce,“ vysvetlil na zastupiteľstve.

Medzi opatrenia, ktoré znevýhodnili samosprávy v príjmovej oblasti, patria podľa neho zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane, chodníková novela, valorizácia platov zamestnancov samosprávy či tzv. obedy zadarmo.

Ako ďalej podotkol starosta bratislavskej mestskej časti Rača Michal Drotován, zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane získa hlavne štát, ten totiž vyberie viac peňazí na dani z pridanej hodnoty (DPH).

Príjem z DPH totiž putuje do štátneho rozpočtu, zatiaľ čo o časť peňazí z dani z príjmov zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane prišli samosprávy, nie štát.

Búri sa Volkswagen aj Slovnaft

Na zastupiteľstve tiež odznelo viacero názorov na príliš rýchly proces zavedenia zvýšenia sadzieb dane z nehnuteľnosti. Podľa bratislavských poslancov samosprávy nevedia dostatočne rýchlo reagovať na opatrenia vlády. „Daň vieme zvýšiť len 1. januáru budúceho roka,“ vysvetlil starosta Petržalky Ján Hrčka. Ak vláda ohlási nejaké opatrenie v októbri, ktorým uberie z príjmov samospráv, tak tie nevedia včas reagovať.

Rafinéria Slovnaft aj automobilový závod Volkswagen sa búria proti zvyšovaniu daní z nehnuteľností v hlavnom meste SR. „Firmu tvoria ľudia, ktorí tam robia. Väčšina sú Bratislavčania. Týmto krokom túto skupinu ľudí ešte viac znevýhodňujete, pretože tá firma bude nútená hľadať spôsob, aby vedela fungovať efektívnejšie a udržať sa v konkurenčnom zápase v Európe, resp. strednej Európe, kde máme veľmi silný pretlak rafinérií,“ vysvetlil postoj Slovnaftu hovorca Anton Molnár.

„Keď sa bude akcionár rozhodovať, kam umiestni špičkovú novú technológiu, ktorá môže byť úplne odlišná od súčasného rafinérskeho priemyslu, tak bude zvažovať, aké má náklady tu a či to radšej nespraví v Chorvátsku alebo v Maďarsku,“ dodal Molnár.

V rámci vystúpenia občanov na zastupiteľstve vyjadril postoj automobilového závodu Volkswagen aj zástupca Volkswagen Group Estate Slovakia Boris Michalík. Automobilový závod totiž prináša do miestnej kasy Devínskej Novej Vsi slušný obnos peňazí z daní z nehnuteľnosti.