Bratislavské letisko sa pochválilo novým rekordom a uviedlo, kde ľudia najviac cestovali

BRATISLAVA 16. júla (WebNoviny.sk) – Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo v júni 236 133 cestujúcich, čo je o 26 % viac ako v tom istom mesiaci pred rokom. Počet pasažierov v predošlom mesiaci je najvyšší v celej histórii letiska, čiže za posledných 67 rokov.

Ako informovalo bratislavské letisko, v prvom polroku vybavilo vyše deväťstotisíc cestujúcich a ich počet vzrástol zhruba o 22 %.

„V prvom polroku vybavilo letisko 901 563 cestujúcich. Je to druhý najsilnejší prvý polrok letiska v celej jeho histórii (od jeho vzniku v roku 1951) a zároveň najsilnejší za posledných desať rokov, od roku 2008. Oproti vlaňajšiemu prvému polroku vzrástol počet cestujúcich o viac ako 165 tisíc,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Letiska M. R. Štefánika Jozef Pojedinec.

Nové linky v pravidelnej doprave

K nárastu počtu pasažierov podľa letiska prispievajú nové linky v medzinárodnej pravidelnej doprave a vyššia kapacita lietadiel. „Najviac cestujúcich využilo v prvom polroku pravidelné letecké linky z Bratislavy do Londýna (letiská Stansted a Luton), do Dublinu, Moskvy, Milána a Skopje,“ dodal Pojedinec.

So začiatkom dovolenkovej sezóny sa zvýšil počet chartrových letov do prímorských destinácií. „V júni najviac cestujúcich smerovalo z Bratislavy okrem Londýna a Dublinu najmä do tureckej Antalye, do egyptskej Hurghady či na Krétu,“ priblížila hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková.

„V júni sa na letisku v Bratislave uskutočnilo spolu 3 195 letov, o 16 % viac ako vlani v júni. Vybavených bolo zároveň 2 342 ton leteckého nákladu pri náraste o 5 %,“ dodala hovorkyňa.

Očakávajú najlepšiu dovolenkovú sezónu

Bratislavské letisko očakáva podľa počtu naplánovaných chartrových letov najlepšiu dovolenkovú sezónu vo svojej histórii. Charterové dovolenkové lety v tomto roku zabezpečuje dvanásť leteckých spoločností do tridsiatich destinácií.

Spoločnosti Travel Service Slovensko a Smartwings prevádzkujú najväčší počet letov do 27 prímorských letovísk. Najviac chartrových letov je naplánovaných z Bratislavy do Antalye a späť, a to 903. Nasleduje Hurghada v Egypte, Monastir v Tunisku, Burgas v Bulharsku, egyptské letovisko Marsa Alam, grécky Solún, Podgorica v Čiernej Hore či Heraklion na Kréte.

Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %.