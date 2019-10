Bratislavskí sudcovia odsudzujú korupčné správanie kolegov aj ovplyvňovanie rozhodnutí

K viacerým výzvam sudcov z celého Slovenska voči ich podozrivým kolegom sa pripája aj sudcovská rada Okresného súdu Bratislava II. Agentúre SITA zaslal stanovisko rady hovorca Pavol Adamčiak. Viacero sudkýň a sudcov je v súčasnosti podozrivých z toho, že komunikovali s Marianom K., ktorý už v súčasnosti čelí obžalobe z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka.

„Podozrenia z korupcie sudcov, respektíve zasahovania do nezávislosti sudcov považujeme za nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu, od takéhoto konania sa jednoznačne dištancujeme. Vážnosť situácie zvýrazňuje skutočnosť, že zoznam sudcov, ktorí sa mali podľa medializovaných správ dopustiť takéhoto neprípustného konania, sa neustále rozširuje. Informácie vrhajú zlé svetlo na celú justíciu, paušalizujú sa na všetkých sudcov bez rozdielu, nespokojnosť strán sporu a právnych zástupcov sa opakovane prejavuje už aj na samotných pojednávaniach, ako aj v písomných podaniach adresovaných súdu, čo výrazne zasahuje do práce sudcov, ktorí si v súlade so zákonom čestne a svedomito plnia svoje povinnosti. Považujeme za nevyhnutné zákonným spôsobom vyvodiť zodpovednosť voči jednotlivým sudcom, ktorí pri výkone svojej funkcie mali postupovať v hrubom rozpore s etickým kódexom sudcu a nevnímať zlyhanie jednotlivcov ako zlyhanie celého systému justície,“ uviedla rada okresného súdu.

Odsúdili korupčné správanie

Sudcovská rada Krajského súdu v Bratislave odsudzuje korupčné správanie a akékoľvek ovplyvňovanie rozhodnutí v súdnictve. Ako sa ďalej uvádza vo vyhlásení, ktoré agentúre SITA poskytol hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak, takéto správanie považujú sudcovia za neprijateľné a je podľa nich v príkrom rozpore s riadnym plnením si povinností sudcu.

Zároveň dodávajú, že prípadné pochybenia jednotlivcov nie je možné vzťahovať na všetkých sudcov a na súdnictvo ako celok, „keďže v justícii výrazne prevažujú sudcovia, ktorí svoju prácu vykonávajú svedomito a zodpovedne, a preto si zaslúžia dôveru verejnosti„. Dodávajú, že je na orgánoch činných v trestnom konaní, aby podozrenia z trestnej činnosti čo najskôr vyšetrili.

Komunikácia s Kočnerom

Komisia, ktorú zriadila Súdna rada SR na preverenie podozrení vyplývajúcich z údajnej komunikácie sudcov s Marianom K. cez aplikáciu Threema, v pondelok odporučila, aby predsedníčka rady Lenka Praženková podala návrh na disciplinárne konanie voči sudcom, ktorí neprišli vysvetliť medializované informácie o komunikácii s Marianom K.

Komisia tiež chce požiadať Úrad špeciálnej prokuratúry, aby overil údajnú komunikáciu cez aplikáciu Threema. V nej sa spomínajú viaceré sudkyne, sudcovia aj prokurátor. Komisia chce tiež detailnejšie preskúmať majetkové pomery dotknutých sudcov. Marian K. v súčasnosti čelí obžalobe v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Ovplyvňovanie rozsudkov

Polícia ešte v auguste zaistila mobilné telefóny viacerým sudcom, ktorí sú podozriví z možného ovplyvňovania rozsudkov v prospech Mariana K. Medzi týmito sudcami bola aj jedna sudkyňa Krajského súdu v Bratislave.

Neskôr Súdna rada v tejto súvislosti pozastavila výkon funkcie sudcu napríklad bývalej štátnej tajomníčke rezortu spravodlivosti Monike Jankovskej alebo sudcovi Vladimírovi Sklenkovi.

Z postu predsedu Okresného súdu Bratislava III pre komunikáciu s Marianom K. odstúpil sudca David Lindtner. Následne požiadal aj o prerušenie výkonu funkcie sudcu. Vyhlásenia odsudzujúce možné korupčné správanie medzitým vydali sudcovia viacerých súdov napríklad z Bratislavy, Trnavy alebo Prešova.